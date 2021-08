Un camion-grue belge percute un pont à Maastricht et cause d’importants dégâts

Un camion-grue belge a percuté un viaduc à Maastricht vendredi vers 11h30, selon la police néerlandaise, endommageant gravement le pont. Le chauffeur du camion est indemne, selon la police néerlandaise.

L’ouvrage d’art s’est partiellement effondré et le trafic sous le pont a été interrompu. Une ligne ferroviaire vers la Belgique passe sur le pont et on ignore si le passage de trains y est encore possible.

Le pont, construit entre 1854 et 1856, est un monument national néerlandais. «L’ouvrage d’art est important en raison de sa rareté typologique et fonctionnelle, liée à un âge relativement élevé pour les ponts ferroviaires», indique le site internet des monuments nationaux. «D’un point de vue architectural-historique, le pont est important pour l’histoire des techniques de construction, en raison de l’utilisation régionale des matériaux, de l’ornementation et de la qualité esthétique de la conception.»

Les rails du viaduc ne sont actuellement plus utilisés. Toutefois, ce tronçon doit faire partie de la liaison de tramway express prévue entre Maastricht et Hasselt, la capitale du Limbourg belge, qui ne sera pas achevée avant 2025 au plus tôt.