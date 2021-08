Les chantiers de la rentrée: 9 nouvelles zones de travaux

Les routes wallonnes vont accueillir de nouveaux chantiers pour cette rentrée. La Sofico fait le bilan sur les travaux prévus et en cours afin de prévenir les usagers.

Les vacances d’été touchent à leur fin et de nombreux automobilistes s’apprêtent à reprendre la route de l’école ou du travail. La Sofico (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) dresse un état des lieux des principaux chantiers que les usagers sont susceptibles de traverser sur les autoroutes et les nationales stratégiques de Wallonie.

Parmi les points d’attention, 9 nouvelles zones de travaux s’ajoutent, dont notamment une qui fait suite aux inondations de la mi-juillet.

Douze chantiers seront également terminés ou sur le point de s’achever début septembre, tandis que 15 autres se poursuivent, précise la Sofico.

NOUVEAUX CHANTIERS

Liège – Liaison E25-E40/A602: travaux de réhabilitation suite aux inondations de juillet

La réouverture progressive de la liaison se poursuit: dès la mi-octobre, il sera à nouveau possible de circuler sur toute sa longueur mais sous certaines conditions.

Le segment compris entre l’échangeur n°38 «Angleur/Grosses-Battes/Belle-Ile» et l’échangeur n°37 «Val-Benoît/Seraing/Marche» sera à nouveau accessible aux usagers avec des conditions restreintes de circulation.

Il s’agit du dernier tronçon de la liaison fermé à la circulation suite aux dégâts causés par les inondations.

E25/A26: réfection des revêtements entre les Tailles et Houffalize vers Neufchâteau

Un chantier de réfection des revêtements de l’autoroute E25/A26 a débuté le 18 août dernier entre Les Tailles et Houffalize. Il porte uniquement sur les voies en direction de Neufchâteau.

Jusqu’à la fin du mois de septembre, sur l’E25/A26 entre les Tailles et Houffalize, une bande de circulation est maintenue dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70 km/h.

Durant cette période, les usagers se dirigeant vers Neufchâteau ne peuvent plus accéder à l’aire autoroutière des Nutons.

Par ailleurs, au niveau de l’échangeur n°51 «Houffalize», pendant toute la durée du chantier:

Les usagers circulant vers Neufchâteau ne peuvent plus accéder à la bretelle de sortie vers la N30.

Une déviation est mise en place via l’échangeur n°52 «Mabompré».

Les usagers circulant sur la N30 en provenance de Houffalize ne peuvent plus gagner directement l’autoroute en direction de Neufchâteau.

Une déviation est mise en place via l’échangeur n°52 «Mabompré».

Enfin, toujours au niveau de l’échangeur n°51 «Houffalize», pendant quelques jours en toute fin de chantier:

Les usagers circulant sur la N30 depuis la Baraque de Fraiture ne pourront gagner directement l’autoroute en direction de Neufchâteau.

Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°52 «Mabompré».

E25-E411/A4: réfection des revêtements entre Rulles et Habay vers le Luxembourg

Ce mercredi 1er septembre, un chantier de réfection des revêtements débutera sur l’autoroute E25-E411/A4 entre Rulles et Habay (soit sur 6,4 km) et portera uniquement sur les voies en direction du Luxembourg.

Du 1er au 30 septembre, sur l’E25-E411/A4 entre Rulles et Habay, la vitesse maximale sera limitée 70 km/h dans les deux sens de circulation.

En direction du Luxembourg:

– La circulation s’effectuera sur une voie (basculée à contresens sur la bande de gauche accueillant habituellement la circulation en direction de Bruxelles);

– La bretelle de sortie et l’accès à l’autoroute de l’échangeur n° 28A «Rulles» seront inaccessibles. Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°29 «Habay».

– L’accès à l’aire de repos de Nantimont sera impossible.

En direction de Bruxelles:

– Deux voies resteront disponibles (elles seront déviées sur la bande de droite et la bande d’arrêt d’urgence);

– L’échangeur n° 28A «Rulles» et l’aire de Nantimont resteront accessibles.

Les voies devraient être libérées à la fin du mois de septembre 2021, sous réserve des conditions météorologiques.

Lincent – E40/A3: réhabilitation des revêtements en direction de Liège

Ce chantier visera à réhabiliter le revêtement de l’E40/A3 à hauteur de Lincent en direction de Liège sur un peu plus de 4 kilomètres.

Il débutera à la mi-septembre et s’achèvera au début du mois de novembre 2021.

La circulation sera réduite à 2 bandes dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée.

E42/A15: réhabilitation de revêtement entre Horion-Hozémont et Saint-Georges vers Namur

Ces travaux viseront à réhabiliter le revêtement des voies centrales et de gauche de l’E42/A15 entre le viaduc de Horion-Hozémont et Saint-Georges uniquement vers Namur.

Ils débuteront le 13 septembre et s’achèveront le 17 septembre.

Pendant le chantier, la circulation sera réduite à 2 bandes avec une vitesse maximale limitée uniquement en direction de Namur.

E42/A15-Wanze: réhabilitation du viaduc de Huccorgne

Depuis le 2 août dernier, la première partie du vaste chantier de réhabilitation du viaduc de Huccorgne, qui supporte l’autoroute E42/A15 à hauteur de Wanze a débuté. Elle s’achèvera le 5 décembre prochain.

Pendant cette phase, comme pendant les suivantes, sur l’autoroute, 2 bandes de circulation sont maintenues par sens avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h.

Le chantier se découpe en 3 grandes phases (4 mois – 6 mois – 6 mois), planifiées d’ici juillet 2023 avec une libération des voies lors du second semestre 2022.

En dessous de l’autoroute, les Rues Robiewez et Famelette sont fermées depuis le 2 août 2021 jusqu’au 2 août 2023.

N40 – Libin: deux semaines de travaux de réfection des revêtements entre le giratoire de Transinne et le giratoire Galaxia

Le lundi 30 août débutera un chantier de réfection des revêtements de la N40 entre le giratoire de Transinne et le giratoire «Galaxia» au niveau du zoning de l’Euro Space Center. Afin d’en limiter l’impact sur la circulation, ces travaux se dérouleront en deux phases et se termineront le vendredi 10 septembre.

Phase 1 – du lundi 30 août au vendredi 3 septembre:

Sur la N40, de Namur vers Arlon, entre le giratoire «Galaxia» et l’échangeur n°24 «Transinne» de l’E411/A4 (compris), la circulation sera régulée par des feux de signalisation.

Les usagers circulant sur l’E411/A4 en provenance de Namur ne pourront plus emprunter la bretelle de sortie n°24 «Transinne». Ils seront déviés via l’échangeur n°23 «Tellin».

Phase 2 – du lundi 6 septembre au vendredi 10 septembre:

La N40 sera fermée à la circulation entre l’échangeur n°24 «Transinne» de l’autoroute E411/A4 (non compris) et le giratoire de Transinne. Les usagers seront invités à suivre les déviations locales mises en place via Maissin et Libin.

8)N60: travaux de sécurisation entre Thieulain et Leuze-en-Hainaut

Des travaux visant à sécuriser la N60 entre Leuze-en-Hainaut et Thieulain ont débuté le lundi 23 août. Les opérations, dont la fin est prévue pour la mi-octobre, sont organisées en deux phases et permettront de réparer un pertuis au niveau de la nationale et d’y aménager une piste cyclable.

Phase 1 – du 23 août jusqu’à la mi-septembre, sur la N60:

La circulation est interdite dans les deux sens entre le carrefour formé par la N60 avec la Warde et le rond-point de la Croix-au-Mont afin d’effectuer les réparations du pertuis. Des déviations sont mises en place par le village de Thieulain.

Phase 2 – de la mi-septembre à la mi-octobre, sur la N60:

La circulation entre le rond-point de la Croix-au-Mont et le carrefour formé par la N60 avec la Planche à Leuze s’effectuera uniquement en direction de Frasnes-lez-Anvaing. Les travaux consisteront à aménager une piste cyclable sur environ 200 mètres sur cette zone. Les usagers circulant depuis Frasnes-lez-Anvaing en direction de Leuze-en-Hainaut seront déviés par le village Thieulain.

N89 – Libramont: travaux préparatoires en vue du futur chantier de sécurisation du zoning de Recogne

Le mardi 17 août, des travaux préparatoires de plusieurs mois ont débuté à Recogne, rue de Saint-Hubert (N89), entre le carrefour formé avec la Rue de Tibétême (N826A) et le pont du chemin de fer surplombant la nationale.

Jusqu’à la fin de l’année 2021, des déplacements d’impétrants seront en cours. Durant ces opérations, une voie est maintenue dans chaque sens sur la N89 avec une vitesse limitée à 50 km/h; l’accès au zoning est toujours assuré.

Les travaux en eux-mêmes débuteront au printemps 2022 et s’achèveront à la fin du mois de juin 2022.

