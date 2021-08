Tour d’Espagne: Maximilian Schachmann abandonne avant la 13e étape

Maximilian Schachmann a abandonné avant le départ de la 13e étape du Tour d’Espagne (WorldTour), a annoncé son équipe Bora-hansgrohe vendredi. Le coureur allemand souffre de douleurs musculaires.

«Maximilian ne se sentait pas bien ces derniers jours et n’a pas bien dormi la nuit dernière. Il avait mal à ses muscles et n’a pas pu récupérer de la chaleur et du stress de l’étape. Cela n’avait pas de sens de lui faire prendre le départ aujourd’hui (vendredi, ndlr.)», a précisé Steffen Radochla, le directeur sportif de Bora-hansgrohe.

«La Vuelta était un de mes objectifs cette saison et je suis déçu de ne pas être en bonne forme», a ajouté Schachmann. «J’ai beaucoup souffert ces derniers jours et j’espérais encore retrouver ma forme mais cela n’est pas arrivé. Je dois maintenant voir comme revenir à mon meilleur niveau le plus rapidement possible.»

Schachmann occupait la 104e place du classement général à 1h41:15 d’Odd Christian Eiking, leader du classement général.