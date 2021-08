The Voice Belgique: Christophe Willem et Black M comme coaches

La RTBF l’a annoncé dans Le 8-9 sur VivaCité: les nouveaux coaches de The Voice Belgique sont connus. Pour cette dixième édition, Christophe Willem et Black M rejoignent Typh Barrow et BJ Scott sur le banc des coaches.

Alors que le casting pour cette dixième édition est encore ouvert jusqu’au 3 septembre, on connaît désormais qui seront les coaches de The Voice Belgique, dont les tournages devraient débuter à l’automne.

Si BJ Scott et Typh Barrow rempilent, deux nouveaux coaches vont faire leur apparition dans les fauteuils rouges.

+ LIRE AUSSI | Loïc Nottet & Henri PFR arrêtent «The Voice»: voici pourquoi ils ne seront plus coaches

Le premier n’est autre que Christophe Willem. Le gagnant de la saison 4 de Nouvelle Star en 2006 (15 ans déjà!), est ravi d’avoir été contacté par la RTBF. «Cela fait quelques années que l’on en parlait et donc je suis très heureux. […] C’est un peu stressant de se retrouver de l’autre côté du jeu. On se sent responsable des orientations que l’on va donner aux différents talents que l’on va rencontrer. Je vais devoir trouver le juste milieu, entre les pousser pour aller le plus loin possible et le côté nounou qui est derrière eux 24 heures sur 24.» Interrogé par Cyril Detaeye sur le type de voix qu’il souhaitait avoir dans son équipe, celui que Marianne James avait surnommé affectueusement «La tortue» a répondu qu’il cherchait avant tout «un talent qui a une singularité.»

Le deuxième à rejoindre le banc des coaches pour cette dixième édition, c’est Black M. Le rappeur, membre de Sexion d’Assaut, mène avec succès une carrière solo depuis 2014 et l’album Les Yeux plus gros que le monde, qui comporte le tube Sur ma route.

«J’ai été agréablement surpris d’être contacté. C’est une émission que je regarde souvent en France, et donc je suis ravi. C’est un nouveau challenge pour moi. Au niveau de la voix que je recherche, je vais y aller beaucoup au feeling.»