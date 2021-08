Le calendrier des Belgian Cats vers l’Euro 2023 débutera en Bosnie-Herzégovine le 11 novembre

Les Belgian Cats connaissent leur calendrier sur la route de l’Euro 2023 de basket féminin et entameront leurs qualifications en novembre par un déplacement en Bosnie-Herzégovine. La FIBA Europe, la fédération européenne de basket, a publié jeudi le programme des qualifications.

Versée dans le groupe A, la Belgique jouera le 11 novembre en Bosnie-Herzégovine et le 14 novembre face à l’Allemagne. L’occasion pour les Belges de prendre leur revanche sur les Bosniennes qui avaient battu les Belgian Cats (70-55) lors du premier match de l’Euro 2021 à Strasbourg au mois de juin.

Les qualifications se déroulent sur trois fenêtres internationales. La Belgique jouera encore en novembre 2022, le 24 contre la Macédoine du Nord et le 27 contre la Bosnie-Herzégovine et en février 2023, le 9 en Allemagne et le 12 en Macédoine du Nord.

Le premier de chacun des dix groupes de qualifications est qualifié pour l’Euro en Slovénie et Israël, ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes (les cinq et les six si d’aventure Slovènes et Israéliennes figurent parmi les qualifiés). Les deux pays organisateurs, même qualifiés d’office, disputent en effet aussi les qualifications.

Dans l’intervalle, les Belgian Cats auront encore un rendez-vous en février 2022 avec un tournoi qualificatif pour la Coupe du monde en Australie prévue elle du 22 septembre au 1er octobre 2022.