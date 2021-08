L’A54 bloquée 1h30 à la suite d’un accident

L’accident s’est produit vers 19h à hauteur de Buzet. Vers 20h30, la circulation est rentrée dans l’ordre sur l’autoroute.

Une collision a eu lieu en fin de journée sur l’A54, dans le sens Charleroi-Nivelles à hauteur de Buzet. C’est plus précisément entre le parking de Luttre et le virage du Petit Roeulx, à la borne kilométrique 7 qu’une voiture et un camion sont entrés en collision.

Un troisième véhicule a été touché par des débris. La circulation sur place a été impactée durant de nombreuses minutes et réduite uniquement sur la bande d’arrêt d’urgence. Plusieurs kilomètres de bouchon ont été relevés. La voiture s’était immobilisée sur la bande de gauche tandis que le camion obstruait la bande de droite.

Les pompiers de Jumet sont intervenus sur place, sous les ordres du lieutenant Gelpi et de l’adjudant Culot, pour le balisage et la désincarcération d’une personne, qu’on annonçait au départ coincée et blessée. Finalement, aucun blessé n’est à déplorer. Une ambulance a été requise sur place par précaution.

La circulation sur place a été rétablie vers 20h30. Constat du WPR de Marcinelle.