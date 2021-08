Aéroport de Charleroi: ils tiennent conseil d’administration à... Venise

On l’a appris aujourd’hui, alors que la santé financière de l’aéroport de Charleroi est mauvaise, le conseil d’administration de BSCA se tient à... Venise. C’est même prévu dans les statuts.

Le conseil d’administration de BSCA se tient à Venise. Selon les nouveaux statuts de BSCA, un conseil d’administration sur deux se tiendra à Venise. Les syndicats sont révoltés.

Incroyable. Après les scandales politiques et judiciaires à répétition, après les affaires Publifin et Nethys, l’autorité wallonne ne semble toujours pas avoir compris à quel point les gaspillages d’argent public révoltent le citoyen. Or, c’est aux frais des Wallons et wallonnes que quatre membres du comité de direction et une petite dizaine d’administrateurs belges de BSCA ont embarqué ce jeudi dans un avion à destination de Venise pour y tenir un conseil d’administration. Et passer une nuit sur place.

Le secrétaire du Setca Alain Goelens ne décolère pas. «Alors que la situation économique et financière de l’aéroport de Charleroi est particulièrement difficile (perte de plus de 22 millions en 2020 et estimée à quelque 30 millions en 2021), et qu’un plan d’économies est à l’ordre du jour, nous trouvons ce déplacement aberrant et choquant pour les travailleurs de l’entreprise.»

Le permanent a fait ses comptes: frais d’avion aller-retour, logement, repas sur place. Alain Goelens en estime le coût à 600 euros par personne, soit une ardoise de quelque 6 000 euros. Indécent quand on sait les efforts qui pourraient être demandés aux travailleurs. Le permanent rappelle que le CA compte 15 mandataires (sept désignés par le public, sept autres par le privé et une commissaire du gouvernement) dont quatre vivent en Italie.

C’est dans les statuts

Il y a pire. C’est le fait que l’alternance des réunions du conseil à Charleroi et à Venise, siège du groupe SAVE qui est actionnaire, a été intégrée dans les nouveaux statuts publiés au Moniteur Belge. «Il y a donc eu une validation de l’autorité publique», dénonce-t-il. Or, cette disposition n’a fait l’objet d’aucune information préalable ni communication. Dans l’espoir que ça passe en douce?

L’affaire interpelle. C’est gros en plus. Aucune entreprise privée ne s’aligne sur cette pratique. «Et si les actionnaires privés avaient été chinois, aurait-on délocalisé le CA à Pékin?», s’amuse le syndicaliste.

À raison de six CA annuels au minimum, c’est-à-dire trois au moins à Venise, la facture passera à 5 chiffres. Ça a beau n’être qu’un symbole, il est éthiquement important. Selon nos informations, deux administrateurs n’ont pas décollé ce matin, un Écolo et un MR. Il est possible que d’autres soient restés en Belgique, nous n’avons pu obtenir aucune précision à ce sujet. Les syndicats devraient mettre rapidement le sujet sur la table du comité de négociation de BSCA.