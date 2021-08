Du concret pour les personnes handicapées

«La volonté politique ne suffit pas toujours»

Du côté des acteurs de terrain, on salue cette volonté politique, de même que les premiers travaux amorcés sous cette législature. « Il y a cette question de l’abolition du “ prix de l’amour ” mais pas seulement, avance Michel Magis, directeur de la Ligue Braille. Les cabinets de Karine Lalieux et de Petra De Sutter (NDLR: ministre de la Fonction publique) travaillent aussi à l’amélioration des processus de recrutement, afin qu’ils se passent de manière plus positive, plus transparente. On sent une volonté de travailler ensemble pour que le recrutement des personnes en situation de handicap dans la fonction publique soit plus important.»

Le chantier n’en reste pas moins titanesque. « Je veux rester positif, et je salue vraiment ce plan 2021-2024. Mais j’ai une longue expérience sur la question, et la volonté politique ne suffit pas toujours. Si on prend la question de l’accessibilité des transports, au niveau de la SNCB, il y a beaucoup d’aspects en jeu : l’accessibilité des trains, la réservation des billets, etc. Tout cela risque de prendre du temps.»

Michel Magis plaide également en faveur d’une évaluation régulière de ce plan handicap, en concertation avec les acteurs de terrain. La première évaluation, fixée à la fin de l’année prochaine, est sans doute trop lointaine. «Si on pouvait avoir des moments d’évaluation réguliers, peut-être avec des indicateurs objectivables, ce serait l’idéal.» Le secteur représentatif des personnes handicapées sera en tout cas attentif à l’évolution de ce plan.

«Je crois qu’il faut aussi que nous puissions apporter notre expertise. La responsabilité ne doit pas uniquement porter sur le politique. Il faut que les associations de terrain et la société civile participent.»