CARTE | Bruxelles passe en rouge foncé sur la carte du Covid, du changement pour l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie

Comme chaque jeudi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a actualisé sa carte des destinations de voyages. Quelques changements ont été apportés cette semaine. Toutefois, Bruxelles passe au rouge passé.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a procédé, comme tous les jeudis, à une mise à jour du «code couleur Covid-19» des pays et régions d’Europe.

+ Revoir la situation de la semaine dernière

Quelques changements sont à notifier pour cette semaine.

Du côté belge, on pointera d’ailleurs un changement, et non des moindres: déjà colorée de rouge sur la carte de l’ECDC depuis plusieurs semaines, la région de Bruxelles passe désormais au rouge foncé.

L’Allemagne et l’Italie plus rouge

Seule l’Espagne voit cette semaine son code couleur baisser d’un cran. En effet, l’Andalousie et l’Estrémadure dans le sud, le Pays-Basque et la Rioja dans le nord, ainsi que les îles Baléares sont revenus un cran en arrière, mais restent donc, à l’instar du reste de la péninsule ibérique, en rouge.

À l’inverse, plusieurs régions d’Allemagne et d’Italie notamment passent de l’orange vers le rouge. C’est le cas de la Campanie dans le sud de la Botte, ainsi que chez nos voisins germanophones du Bad-Wurtemburg, de la Bavière, de la Hesse, ainsi que de la Rhénanie-Palatinat, laquelle borde nos frontières à l’Est.

Évolution complète

Pour comparer la situation entre la semaine dernière et cette semaine, déplacer le curseur ci-dessous: vers la gauche pour découvrir la situation actuelle; vers la droite pour revoir la situation précédente.