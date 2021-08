Kaboul: la menace devenait trop importante pour les militaires belges

L’opération Red kite et l’’évacuation des ressortissants belges d’Afghanistan a pris fin de manière soudaine mercredi soir. La sécurité sur place n’était plus garantie pour les militaires et le personnel belges. Le gouvernement a fait le point sur cette actualité brûlante ce jeudi matin

La situation était particulièrement tendue à Kaboul et autour de son aéroport. En quelques heures, la zone s’est crispée au point de mettre en danger les militaires belges et le personnel chargé de l’évacuation des ressortissants belges et des personnes figurant sur une liste déterminée par le gouvernement.

En quelques heures, les autorités belges ont été contraintes de clôturer précipitamment la mission Red kite laissant sur le carreau plusieurs Belges ou des personnes ayant travaillé pour nos militaires. « La situation s’était fortement dégradée, a souligné le premier ministre Alexander De Croo. Nous avions obtenu des informations de sources américaines et d’autres pays de l’imminence d’un attentat suicide.» Le chaos s’amplifiait autour de l’aéroport ou «l’accès à certaines gates était devenu impossible. »

Un bus transportant des Belges arrêté par les talibans

Signe d’une tension montante: Mercredi, un bus transportant des Belges vers l’aéroport de Kaboul avait été arrêté par les talibans. Au cours de cette action, des coups de feu ont été échangés. Dans un premier temps, on était sans nouvelles des passagers. Selon la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, certains seraient parvenus à atteindre l’aéroport et ils auraient été accueillis par les militaires néerlandais.

Pour contextualiser la tension présente à Kaboul, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a rappelé le climat auquel nos militaires étaient confrontés. «L’usage d’armes à feu s’est accru en ville. Il y avait de plus en plus d’actions violentes contre la population et des possibilités d’attentat à la bombe. Nos hommes de terrain ont vu des échanges de tir.» Le traumatisme laissé par la perte de 10 para-commandos belges en avril 1994 au Rwanda incite certainement encore plus à la prudence.

Ce mercredi matin, au cours d’une conférence de presse, le gouvernement fédéral - représenté par De Croo, Wilmès, Dedonder et Mahdi, a fait le point sur la fin précipitée de l’opération Red kite. Photo News C’est donc mercredi soir, à 21 h 30, qu’un dernier avion belge a atterri à Islamabad (Pakistan) en provenance de Kaboul. Soit la 23e rotation aérienne de cette opération d’évacuation Red kite. Pendant les six jours de l’opération, environ 1 100 personnes sous autorité belge ont ainsi pu être évacuées de Kaboul vers Islamabad. « Il était de la plus grande importance de mettre nos militaires et notre détachement consulaire à l’abri, a insisté la ministre de la Défense. Cette décision a sonné la fin de la première phase de Red kite.»

D’autres évacuations à venir?

Et cette précision a tout son importance. Il s’agit bien d’une première phase qui laisse augurer la volonté réelle des autorités belges à rapatrier encore d’autres personnes. « Nous avons identifié 114 contacts dont nous ne sommes pas certains qu’ils ont pu quitter Kaboul, ajoute la ministre Wilmès. Nous les avons informés que la situation se dégradait et que nos vols C-130 ne circulaient plus. Nous leur avons demandé de prendre contact avec l’ambassade.» Parmi ces 114 contacts, 12 se s’étaient déjà manifestés. Et les autres? «Il faut toujours faire attention avec les chiffres. Ces listes sont mouvantes Certains sont revenus par d’autres canaux.» La liste pourrait encore s’allonger: «sur les deux derniers jours, environ 60 Belges se sont manifestés auprès de l’ambassade et ils ne faisaient pas partie de notre comptage. Je n’exclus pas que d’autres se manifestent encore… »

Qui sont ces personnes qui ont tardé à se faire connaître ou qui ont préféré rester en Afghanistan? Certains n’ont pas voulu abandonner leur famille, d’autres avaient des proches hospitalisés: «Ces personnes font partie de nos considérations», a insisté la ministre des Affaires étrangères qui s’est montrée empathique vis-à-vis de la situation vécue par la population locale. « Les images de souffrance humaine n’ont laissé personne indifférent.» La Belgique laisse donc la porte ouverte à de nouvelles évacuations. Mais ce sera en fonction du bon vouloir des talibans ou des possibilités d’exfiltrer - par une stratégie non définie – les candidats à l’exil vers le Pakistan voisin.