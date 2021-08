Des embarras de circulation attendus à Bruxelles ce week-end en marge du Bxl Tour

Le dimanche 29 août se tiendra dans la capitale la 5e édition du Bxl Tour.

La course cycliste, qui partira de la place des Palais pour arriver avenue du Gros Tilleul, près de l’Atomium, engendrera la fermeture de certains axes routiers, ont annoncé jeudi les organisateurs et la Ville de Bruxelles. L’usage de la voiture dans la capitale est vivement déconseillé de 07h00 à 13h00.

La place des Palais sera fermée dès samedi 28 août à 14h00 uniquement dans le sens de la rue Ducale vers la rue Royale. Elle sera ensuite fermée dans les deux sens le dimanche 29 entre 05h00 et 13h00. La rue Ducale sera également fermée à partir de 05h00. La rue et le tunnel Belliard, l’avenue de Tervuren, le boulevard du Souverain, le boulevard Général Jacques, le boulevard Auguste Reyers, le boulevard Lambermont, l’avenue Van Praet, l’avenue du Parc Royal et les sorties de l’autoroute A12 vers Bruxelles seront tous fermés entre 07h00 et 13h00. Enfin, le boulevard du Centenaire entre la place Saint-Lambert et le square de l’Atomium sera inaccessible de 06h00 à 20h00.

Des points de traversée seront disponibles à certains endroits. Le stationnement sera interdit tout le long du parcours et les véhicules contrevenants seront systématiquement dépannés.

Afin d’aider les usagers de la route à se diriger, des déviations seront mises en place, le parcours de la course sera intégré dans l’application Waze et un plan interactif reprenant notamment les points de traversée est d’ores et déjà disponible sur www.bxltour.be/plan-interactif/. Le compte twitter @zpz_polbru diffusera également des informations en temps réel.