La vaccination obligatoire des profs n’a pas la cote

CE QU’EN PENSENT LES ACTEURS DU SECTEUR

Ce serait un peu fort de dire maintenant que c’est obligatoire

Pour un secteur qui a réclamé sa priorité à la vaccination durant des mois, l’hypothèse d’une obligation passe mal.

Il y a quelques semaines, l’idée d’une obligation vaccinale des enseignants avait germé dans les propos de Roland Lahaye, le secrétaire général de la CSC-Enseignement. Aujourd’hui, l’homme précise son propos et la position de son organisation: «Notre objectif, au final, c’est que l’école retrouve sa normalité le plus rapidement possible. Et pour y arriver, notre volonté est que le plus grand nombre possible d’enseignants et de jeunes se fasse vacciner. Pour cela, il reste des moyens à utiliser.»

Mais Roland Lahaye remarque aussi que le personnel enseignant se montre globalement réceptif à l’idée de se faire vacciner: «La vaccination doit relever d’un choix individuel, mais elle s’inscrit dans un cadre de collectivité. Or, nous constatons que la prise de conscience de cet aspect est importante au sein du personnel enseignant.»

Retour de manivelle

Du côté de la FGTB, les positions sont plus radicales: «Notre position est claire: c’est non à la vaccination obligatoire, tonne Joseph Thonon, de la CGSP-Enseignement. On part du principe qu’on s’est battu pendant au moins 6 mois pour obtenir une priorité des enseignants à la vaccination. Ce serait un peu fort de dire maintenant qu’il faut une obligation vaccinale pour enseigner. Nous sommes bien sûr favorables à un taux de vaccination le plus élevé possible, mais cela doit passer par une campagne de sensibilisation et non une obligation.»

Du côté du Sel-Setca, si celui-ci «ne défend pas une position sectorielle en particulier, mais plutôt celle de l’ensemble du Setca», son président communautaire Emmanuel Fayt ne se dit pas plus favorable à la question: «Nous continuons par contre d’encourager la vaccination, éventuellement avec l’aide des écoles et de la médecine scolaire. Mais tant qu’il n’y a pas d’obligation pour l’ensemble de la population, il n’y a pas lieu d’en décréter une pour un secteur en particulier.»

Au-delà de cette question de l’obligation vaccinale pour les enseignants, le Sel-Setca affirme également s’opposer à l’instauration de ce qui serait un pass sanitaire pour l’école. «Car ce serait une source de stigmatisation», précise Emmanuel Fayt.

Le respect des libertés

Du côté des libéraux, c’est également le non qui l’emporte: «Nous ne sommes pas pour l’obligation vaccinale et notre organisme défend au contraire le respect des libertés, rappelle Masanka Tshimanga du SLFP-Enseignement. Mais nous espérons tout de même que le personnel scolaire dans son ensemble aura pris conscience de l’utilité de se faire vacciner, au vu de l’évolution de l’épidémie.»

Le secrétaire général d’APPEL, Marc Mansis, embraye: «Les enseignants sont quand même adultes et responsables. Or, les chiffres parlent d’eux-mêmes: ce sont des patients non vaccinés qui sont majoritairement admis dans les hôpitaux. En qualité d’organisation libérale, nous préférons prôner le respect des libertés et l’indépendance d’esprit. »

+ LIRE AUSSI | Vacciner les élèves plutôt que les enseignants?