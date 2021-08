Vacciner les élèves plutôt que les enseignants?

Pour le SeGEC, le taux de vaccination des élèves à Bruxelles pose aujourd’hui davantage problème que celui des enseignants. Explications.

S’il ne rejette pas l’idée, le Secrétariat général de l’Enseignement catholique (SeGEC) ne se positionne pas en faveur de l’obligation vaccinale pour les enseignants: «Ce n’est en effet pas à nous de prendre position sur ce point, mais bien à l’autorité politique compétente», rappelle le directeur général Étienne Michel.

Toutefois, le SeGEC pose un certain nombre de constats: «D’une part, nous observons que des règles différentes ont été prises pour la Wallonie et pour Bruxelles. D’autre part, nous constatons que le point crucial concerne Bruxelles, où le nombre de vaccinés chez les adultes est en retard par rapport à la situation wallonne. Mais nous avons de très bonnes raisons de penser que le taux de vaccination chez les enseignants est plus élevé qu’au sein de la population totale. »

Des hypothèses

En d’autres termes, la question du taux de vaccinés chez les enseignants n’apparaît pas comme l’enjeu principal de cette rentrée aux yeux du SeGEC. «Nous observons au contraire que le problème se situe au niveau du taux de vaccination des élèves.»

Un rapide coup d’œil sur les derniers chiffres publiés par l’institut Sciensano suffit à corroborer la chose: alors que près de 41% des Wallons âgés de 0 à 17 ans sont complètement vaccinés, seuls 12% de Bruxellois de cette même tranche ont reçu leurs deux doses (chiffres à jour au 24/08).

«Alors, sachant cela, que fait-on?, s’interroge Étienne Michel. Aux yeux du SeGEC, il existe trois hypothèses de travail: «La première, c’est de continuer à développer la campagne de sensibilisation et de vaccination volontaire. La seconde consisterait à transposer sur Bruxelles la solution wallonne, c’est-à-dire d’étendre les mesures d’assouplissement aux détenteurs du certificat sanitaire. La troisième, c’est la vaccination obligatoire. Mais celle des enseignants ne va pas régler le problème de Bruxelles.»

Quel enjeu?

Faut-il dès lors envisager la vaccination des élèves et, plus généralement, celle des jeunes comme un réel enjeu de cette rentrée scolaire?

«Il y a deux catégories de jeunes, avance l’épidémiologiste Yves Coppieters. D’une part, il y a les 17-18 ans qui peuvent être considérés sur ce plan comme des adultes. D’autre part, il y a donc les 12-17 ans, pour qui la vaccination est loin d’être une priorité. Sauf pour ceux qui présentent des facteurs à risque. »

De son côté, l’Union des fédérations des associations de parents de l’enseignement catholique (Ufapec) ne rejette pas l’idée d’une vaccination des élèves: «Étant donné que le gouvernement n’a pas pris de décision sur le sujet, nous prenons acte. Mais nous sommes favorables au fait que l’information la plus précise et la plus éclairée sur la vaccination puisse être donnée à partir, notamment, des écoles. Il ne faudrait par contre pas que cela devienne une source de stigmatisation, ni de harcèlement.»

«La question qu’il faut surtout se poser, c’est pourquoi on veut vacciner les jeunes, reprend Yves Coppieters. Car ceux-ci n’ont pas d’impact sur les formes graves du Covid-19 et donc sur la fréquentation des unités de soins intensifs. En clair, la vaccination des plus jeunes ne se justifie qu’à partir du moment où l’objectif est de diminuer la circulation du virus.»

Mais l’épidémiologiste s’interroge: «A priori, ne devrait-on pas avoir de moins en moins peur de cette circulation, puisqu’il existe de plus en plus de personnes qui sont vaccinées? »