Les discothèques bruxelloises pourront aussi rouvrir le 1er octobre

Un accord a été trouvé entre le gouvernement bruxellois et la Brussels by Night Federation.

«Bruxelles s’alignera sur la Flandre et la Wallonie» pour la date de réouverture des boîtes de nuit, annonce mercredi Lorenzo Serra, porte-parole de la Brussels by Night Federation, après une réunion avec le gouvernement régional.

Vendredi dernier, le Comité de concertation a décidé que les discothèques pourraient rouvrir le 1er octobre sur la base de protocoles en matière de ventilation. Cette réouverture reste toutefois conditionnée à la situation sanitaire. «Cela va de soi. Il ne faut même plus le dire», a indiqué le porte-parole, qui se réjouit du fait que les établissements bruxellois ne devraient pas rouvrir plus tard que ceux des deux autres Régions. Le secteur s’est dit demandeur d’imposer le Covid Safe Ticket (CST) à l’entrée des boîtes de nuit. Selon Lorenzo Serra, cet aspect a convaincu les autorités de s’aligner sur la Flandre et la Wallonie.

«Nous leur avons dit que, si les conditions étaient réunies pour une réouverture au 1er octobre, nous plaiderons pour imposer le Covid Safe Ticket (CST)», confirme pour sa part une source gouvernementale bruxelloise. «Mais les protocoles sont toujours en cours d’écriture au fédéral». Selon Lorenzo Serra, ceux-ci sont attendus le 10 septembre.