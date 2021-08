Tuto: comment repérer les failles de votre réseau Wi-Fi

Dix minutes suffisent pour identifier avec précision les zones lentes et capricieuses de votre connexion Wi-Fi à la maison.

Sauf miracle, la force du signal Wi-Fi varie sérieusement d’une pièce à l’autre. Basiquement, plus vous vous éloignez de la «box» de l’opérateur, plus son intensité diminue. D’autres facteurs interviennent, comme les murs et les matériaux qui font obstacle à la propagation des ondes.

Comment mesurer exactement le phénomène? En cartographiant votre habitation avec l’application mobile gratuite WiFiman, disponible sur iPhone et Android. Cette «appli» vous indiquera pièce par pièce si la perte de signal nécessite une solution pour y remédier, comme le déplacement de la «box» ou l’ajout d’un répéteur Wi-Fi.

Voici la marche à suivre:

– Installer l’application sur votre smartphone depuis l’App Store d’Apple ou le Play Store de Google

– Lancer l’application en s’assurant que votre smartphone est connecté à votre Wi-Fi

– Autoriser la demande de localisation, appuyer sur Fermer en dessous de l’écran Test de vitesse d’appareil à appareil

– Appuyer sur statut en bas de l’interface

– Appuyer sur Mappeur de signaux

– Sous le graphique, l’application vous indique l’intensité de la perte de puissance du signal exprimée en dBm

– Si ce score est inférieur à -70 dBm, il est recommandé d’intervenir pour améliorer la situation dans cette pièce

Le score exprimé en dBm indique à quel point la perte de signal est importante. En dessous de -70 dBm, il est nécessaire d’intervenir. Capture d’écran

– Pour enregistrer ce score avant de se rendre dans une autre pièce, il suffit d’appuyer sur la croix en haut à droite, d’encoder le nom du lieu, d’appuyer sur Sauvegarder

Déplacement ou répéteur

Dans un premier temps, vous pouvez simplement essayer de déplacement la «box» de l’opérateur, qui ne devra en aucun cas être enfermé dans une armoire.

Si la perte reste trop importante, il est possible d’installer un répéteur Wi-Fi, un appareil à brancher sur une prise électrique qui récupère le signal et lui redonne vigueur et puissance dans la pièce où il est installé.

Pour cartographier de manière plus précise encore les performances de votre réseau Wi-Fi, il est possible de faire appel au logiciel gratuit NetSpotsur ordinateur.