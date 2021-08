Pas de ralentissement pour Cambio

La société de partage automobile Cambio poursuit son développement en Belgique. Fin d’année, 100 nouvelles voitures rejoindront la flotte.

Alors que la plupart des sociétés internationales de voitures partagées ont jeté l’éponge dans la capitale de l’Europe, la société belge Cambio poursuit sa croissance. Un succès qui s’explique par sa ténacité depuis 20 ans, un développement réfléchi et une bonne connaissance du marché local. «Ceux qui se sont plantés sont des modèles internationaux qui pensent que toutes les villes se ressemblent. Nous, on a une approche plus “old school”, on a étudié quartier par quartier et on offre un produit accessible à 100% des Bruxellois, même ceux qui n’ont pas un smartphone de dernière génération», explique Frédéric Van Malleghem, directeur de Cambio Bruxelles.

Résultat: «On est sur une hausse de 30% par rapport à l’année dernière, dans une excellente phase de croissance de l’entreprise, et ce dans toutes les régions.» Le cap du 50 000e abonné actif a été célébré hier. La période estivale a été intense, avec plus de 100 000 réservations.

Avec 21 000 clients à Bruxelles et 26 000 en Flandre, pour seulement 3 000 en Wallonie, Cambio reste peu présent dans le sud du pays, où l’ASBL Taxistop (restée actionnaire sous le nom Mpact aux côtés du VAB et des principales sociétés de transport en commun du pays) avait pourtant démarré ses activités, en région liégeoise. C’est que le modèle de partage de voitures n’est viable que dans des villes d’une certaine densité, juge le directeur. «Notre client moyen prend 2 réservations par mois et effectue deux trajets de 40 km», explique-t-il.

Pour le business aussi

Les voitures Cambio ne servent pas vraiment aux petits déplacements en ville, mais plutôt pour en sortir à l’occasion, transporter des objets lourds, sans avoir à se soucier des problèmes de parking, d’assurance ou d’entretien d’une voiture personnelle. Un argument pratique évoqué par Bram Peeters, le 50 000e client, qui après avoir longtemps vécu à l’étranger, s’est offert un vélo et un abonnement Cambio en emménageant à Bruxelles.

Avec ses 778 stations réparties dans plus de 67 villes en Belgique, et ses 1667 voitures à disposition des abonnés, Cambio représente une solution crédible de mobilité, qui doit s’articuler avec l’offre de transports en commun, souligne également le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet. 30% des trajets et 20% des abonnés sont aussi des clients «business» qui utilisent Cambio comme voitures de service. L’abonnement peut aussi être inclus dans le «pack mobilité» d’employés qui auraient été éligibles à une voiture de société.

Même s’il reconnaît que cette dernière cible est hors d’atteinte, Frédéric Van Malleghem souligne que «c’est important pour nous d’avoir une demande professionnelle parce qu’ils utilisent les voitures Cambio en journée, quand elles sont 100% disponibles, alors que pour les particuliers c’est surtout au soir et le week-end.» Cambio prévoit d’acheter 100 nouvelles voitures d’ici la fin de l’année, et estime qu’une de leur voiture remplace 15 voitures privées sur les routes. Une autre évolution sera, par la suite, le passage à l’électrique, mais les problèmes d’autonomie et de coût restent un défi, admet Frédéric Van Malleghem.