Comment surveiller le smartphone de votre enfant - Faut-il vacciner les jeunes ? - Conseils pour une rentrée sereine… 10 articles pour les familles

Gagnez vos entrées pour le plus grand salon BIO de Belgique: Valériane

- Cette année, le Salon BIO Valériane organisé par l’Asbl Nature & Progrès aura une simple et unique ambition: permettre aux visiteurs et aux exposants de communiquer et d’échanger au cœur d’un environnement sûr et convivial. La prise de conscience de la nécessité de consommer des produits locaux, bio et de saison, de cuisiner le plus possible soi-même, de cuire son pain, de faire son potager et de consommer en pleine conscience en allant droit à l’essentiel est au cœur de l’actualité. Au programme de ces 3 jours: des rencontres et découvertes, des saveurs, senteurs et touchés, des emplettes mais aussi de l’information via des conférences… Autant de bonnes raisons de venir visiter le plus grand Salon BIO de Belgique et de se reconnecter humainement et écologiquement.

