Record de nouveaux cas de Covid à Sydney malgré le confinement

Malgré un confinement qui dure depuis deux mois, l’État de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, a recensé 919 nouvelles infections par le SARS-Cov-2 au cours des dernières 24 heures, un record depuis le début de la pandémie.

Deux personnes, parmi lesquelles une femme d’une trentaine d’années, ont perdu la vie des suites du coronavirus, a indiqué Gladys Berejiklian, Première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud.

La semaine dernière, les autorités locales ont prolongé le confinement du grand Sydney au moins jusqu’à la fin du mois de septembre. Les résidents ne sont autorisés à quitter leur domicile que dans des cas précis. Un couvre-feu nocturne (de 21h00 à 05h00 du matin) est également en vigueur. Mais la Première ministre Berejiklian a annoncé qu’il y aurait probablement des assouplissements pour les personnes entièrement vaccinées dès cette semaine. Près d’un tiers des quelque huit millions d’habitants de l’État ont achevé leur parcours vaccinal, a-t-elle indiqué.

Si l’Australie, avec ses 25 millions d’habitants, a longtemps réussi à maîtriser la pandémie grâce à des règles strictes et la fermeture de ses frontières extérieures, le pays fait désormais face à un regain épidémique de Covid-19 dû au variant Delta, plus contagieux, et à un taux de vaccination trop faible.

Au total, 980 personnes sont décédées du Covid-19 depuis le début de la pandémie en Australie.