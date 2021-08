Bart Brands a apprécié son tout premier match: «des années de travail pour ça»

Bart Brands a apprécié son entrée en lice aux Jeux Paralympiques de Tokyo mardi malgré sa défaite lors de son premier match de poule en tennis de table, en classe 5. L’Anversois, 33 ans, n’a pu cacher ses larmes d’émotions après une première joute face au numéro 2 mondial, le Taïwanais Ming Chi Cheng.

«Ce sont mes premiers Jeux. Ceux pour lesquels j’ai travaillé tant d’années. J’apprécie vraiment cette première expérience», a confié Bart Brands, battu en quatre sets en 28 minutes de jeu. «J’ai déjà fait des championnats d’Europe, des championnats du monde, mais ici c’est encore un niveau plus haut. On le voit tout de suite. Je suis très content de ce que j’ai fait. Je me suis bien préparé, j’ai même eu de mon employeur la chance de faire des séances en plus. Et ici à Tokyo tout se passe bien, je me sentais frais pour jouer. Je peux être content de mon match aussi. Je n’avais jamais joué contre lui. Il a plus d’expérience. Pour moi, tout est nouveau. Il faut s’adapter. J’ai reçu une claque dans les deux premiers sets, mais j’ai joué à un meilleur niveau dans le troisième et je l’ai gagné. Dans le 4e set, j’ai mal commencé de nouveau. Mais je suis content sur l’ensemble, je sors la tête haute.»

Le joueur en chaise roulante, 13e mondial, s’est incliné 11-4, 11-3, 12-14 et 11-8 et jouera son deuxième match de poule jeudi contre le Britannique Jack Hunter Spivey (ITTF 7) pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale (les deux premiers de chaque groupe passent le cap). «Je vais essayer de gagner et j’espère que les trois Belges pourront aller en quarts de finale».

Plus tôt dans la journée en effet, Laurens Devos, numéro 1 mondial, a entamé la défense de son titre en remportant son premier match en classe 9.

Florian Van Acker, numéro 2 mondial en classe 11, doit encore entamer son tournoi. Le Flandrien, 24 ans, est opposé mercredi encore (à 11h00, heures belges) au Vénézuléien Denisos José Martinez Barreto (ITTF 39).