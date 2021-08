Charleroi: Dessoleil vers l’Antwerp?

À la recherche d’un défenseur central supplémentaire, les Anversois sont intéressés par Dorian Dessoleil.

Le Carolo dont le contrat court jusqu’en 2025 n’est pas contre une nouvelle aventure après 203 matchs joués sous le maillot des Zèbres. Le Great Old hésite entre lui et Mathias «Zanka» Jorgensen.

Actif au Fenerbahce où il lui reste un bail d’une saison, le Danois connaît bien Brian Priske, le coach de l’Antwerp, pour l’avoir côtoyé à Copenhague.

Dessoleil présente néanmoins l’avantage d’être gaucher, un profil qui manque dans l’effectif du matricule 1.

Si ce transfert se concrétise, cela ferait l’effet d’une bombe au Mambourg. Le capitaine carolo est un leader aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain. Surtout, cela bouleverserait la défense des Hennuyers. Il ne resterait que quelques jours aux dirigeants pour lui trouver un substitut.

Une valeur marchande estimée à trois millions

À 29 ans, Dessoleil apporte de l’expérience dans une défense assez jeune où Knezevic (24 ans) et Andreou (19 ans) débutent en Pro League. Le vide provoqué par un probable départ serait conséquent. Quel message enverrait-on également à Edward Still si on lui enlève un joueur phare au cœur de son projet?

Sur le plan financier, le matricule 22 réaliserait cependant une belle opération. La valeur marchande de l’arrière est estimée à 3 millions d’euros et l’Antwerp dispose de solides moyens. Une offre concrète a en tout cas été transmise ce mardi par les pensionnaires du Bosuil. De quoi faire débuter les négociations même si le joueur était à Charleroi ce mardi matin et a dîné avec l’équipe.

Pour le Carolo, ce serait également l’occasion de franchir un cap sur le plan sportif... et financier.