Loïc Nottet & Henri PFR arrêtent The Voice: voici pourquoi ils ne seront plus coaches

Coaches de la neuvième saison de The Voice Belgique, le producteur Henri PFR et le chanteur Loïc Nottet ont annoncé ce mardi soir qu’ils ne poursuivront pas l’aventure.

Coup dur pour la RTBF: Henri PFR et Loïc Nottet quittent The Voice Belgique, après avoir participé à la neuvième saison du télécrochet en tant que coaches. Le producteur qui avait rapidement suscité de l’intérêt aux yeux du public avec notamment son charisme a décidé d’arrêter l’émission. Tout comme son ami, le chanteur Loïc Nottet?

Dans un long message publié sur Instagram, Henri PFR s’en explique: «Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander si je serai encore de la partie pour la prochaine saison de @thevoicebe. La réponse est non. J’ai décidé et besoin de prendre du temps pour moi, pour me concentrer en studio, travailler sur de nombreux nouveaux morceaux et avancer sur certains projets qui me font vibrer en ce moment», a-t-il indiqué ce mardi soir.

«Cette expérience en tant que coach était exceptionnelle à plus d’un point de vue», a ajouté Henri PFR. «J’avais toujours rêvé de faire de la TV et je suis heureux d’avoir pu réaliser ce rêve avec vous. Je voudrais encore remercier la @RTBF pour la confiance, mes amis coaches, l’équipe de production, les musiciens, ainsi que les merveilleux talents que j’ai eu l’occasion de côtoyer cette saison. C’est une magnifique aventure à laquelle je ne peux que vous encourager à participer. Bref, je repars en studio pour quelque temps et travailler sur la réalisation de mes prochains rêves entre la Belgique et les USA (héhééé). J’ai hâte de pouvoir vous en dire plus et vous présenter mes nouveaux projets. Vous me manquez énormément.»

Coach lors de cette neuvième saison, son absence risque d’être remarquée par les téléspectateurs, habitués à le voir assis dans le célèbre fauteuil rouge. Mais alors qui remplacera Henri PFR? Pour l’heure, la RTBF n’a pas encore communiqué sur le sujet. « Derrière la voix, je recherche vraiment des artistes », nous avait-il confié.«J’aimerais pouvoir développer avec eux quelque chose après l’émission. C’est pour cela que la plupart des personnes sur qui je me retourne, je me vois travailler avec elles en studio.»

Je n’aurai plus vraiment le temps cette année pour cette merveilleuse aventure.

Peu avant, le chanteur Loïc Nottet indiquait ceci sur Instagram: «J’espe`re que tout se passe bien pour vous?? Je vous fais juste un petit mot car je rec¸ois e´norme´ment de messages concernant la prochaine saison de The Voice! Beaucoup d’entre vous veulent savoir si j’en ferai parti ou non et a` cela, je suis triste de vous annoncer que malheureusement je n’aurais plus vraiment le temps cette année pour cette merveilleuse aventure! J’ai mis longtemps a` prendre ma décision, mais la musique m’appelle et j’avais besoin de me retrouver un peu pour la cre´ation de ce nouveau projet!! Et malheureusement, j’ai besoin d’e^tre un peu seul pour cela... Si je me lance dans une aventure, c’est pour la faire à fond, j’aime pas les entre deux! Du coup, je ne ferai pas parti du jury cette année par contre, pour ceux et celles qui voulaient rejoindre mon e´quipe, ma non participation ne doit en aucun cas vous dissuader de vivre l’expe´rience! C’est votre cœur qui doit guider votre passion et non un coach! Je remercie encore la @rtbf pour cette magnifique saison et c’est avec un immense plaisir que je réitérerai l’expe´rience, mais dans un autre et meilleur timing! J’envoie pleins d’ondes positives et je souhaite la meilleure saison qui soit a` toute l’équipe de @thevoicebe et aux talents, bien e´videmment! On se revoit, a` la sortie du studio avec plein de nouveaute´s! Bisous», a conclu Loïc Nottet.