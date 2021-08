Tour d’Espagne: deuxième succès pour Michael Storer, Eiking prend le maillot rouge à Roglic

Michael Storer a remporté la 10e étape du Tour d’Espagne (WorldTour), mardi, au terme de 189 km entre Roquetas de Mar et Rincon de la Victoria. Sorti sur la seule ascension du jour, à une vingtaine de kilomètres de la ligne, l’Australien de DSM s’est imposé en solitaire.

Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) a pris la deuxième place à 22 secondes, devant le Français Clément Champoussin (AG2R Citroën). Cinquième, le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) s’est emparé du maillot rouge au détriment du Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Au lendemain du jour de repos, la Vuelta proposait une étape accidentée, avec une première partie plate en bord de mer et une ascension, le Puerto de Almachar, dans le final

Après une vingtaine de kilomètres, Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) et le Français Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), rejoints peu après par le Slovène Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), tentaient leur chance. Le peloton ne les laissait pas filer, leur tentative prenait fin au km 40.

Après plusieurs tentatives, un gros groupe de 31 coureurs prenait le large. L’écart grimpait aussitôt. Parmi les échappés, le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) et le Français Guillaume Martin (Cofidis), respectivement 19e à 9:10 et 20e à 9:39 au général, pouvaient rêver du maillot rouge. Le groupe comprenait notamment Floris De Tier (Alpecin-Fenix), Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step), Jens Keukeleire (Bahrain-Victorious) et Florian Vermeersch (Lotto Soudal).

Sur le Puerto de Almachar (2e catégorie, 10,9 km à 4,9 pour-cent), dont le sommet se trouvait à 15 km de l’arrivée, le groupe de tête explosait. L’Australien Michael Storer (DSM) attaquait et passait seul en tête au sommet. Derrière lui, un groupe formé par Eiking, Martin, Vansevenant. ainsi que les Français Geoffrey Bouchard (AG2E Citroën), Clément Champoussin (AG2R Citroën) et Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), le Néerlandais Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) et l’Australien Nick Schultz (BikeExchange). Dans le groupe des favoris, le maillot rouge Primoz Roglic attaquait. Il lâchait ses rivaux mais chutait dans la descente.

Storer, 24 ans, tenait bon jusqu’à l’arrivée et signait un deuxième succès dans cette Vuelta après celui obtenu dans la 7e étape à Balcon de Alicante. Il s’offre une quatrième victoire dans sa carrière.

Christian Odd Eiking parvenait à lâcher Guillaume Martin et franchissait la ligne en cinquième position, 22 secondes après Storer, devancé par Vansevenant, deuxième, Champoussin et Van Baarle. Le Norvégien endosse ainsi le maillot rouge de leader du général. Il compte 58 secondes d’avance sur Martin et 2:17 sur Roglic, qui a franchi la ligne 11:49 après le vainqueur.

Mercredi, la 11e étape reliera Antequera à Valdepenas de Jaén (133,6 km), où l’arrivée proposera des rampes de plus de 20 pour-cent dans le dernier kilomètre.