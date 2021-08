23 clean sheets pour la rentrée des provinciales

Pendant défensif du classement des meilleurs buteurs, le classement des meilleurs gardiens de la province est de retour avec la reprise des championnats. À l’autre extrémité du terrain, on jette un œil sur les clean sheets provinciales…

Si certains attaquants se sont d’emblée montrés prolifiques devant les cages adverses, d’autres ont eu moins de réussite ce week-end. À cause – ou grâce, selon le point de vue choisi – à des gardiens imprenables. Lors de la première journée des championnats provinciaux namurois, 23 keepers ont tenu le zéro au bout des 90 minutes de jeu.

Deux clubs tirent leur épingle du jeu, en plaçant les gardiens de leurs deux équipes dans le classement. Nismes, avec Jérôme Rousseau (A) et Loïc Haidon (B), ainsi qu’Haversin, avec Xavier Gerard (A) et Romain Billy (B), n’ont pas encaissé le moindre but pour leur première sortie de la saison.

Découvrez ci-dessous le classement complet des gardiens ayant réussi à garder leurs filets inviolés après la première journée de compétition en provinciales namuroises: