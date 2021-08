Quatre idées de jeux inventifs pour les enfants: Modu, Piks, Luigi et Trigonos

Vous avez fait le tour de tous vos jeux de société pendant cet été pourri? Votre paquet de cartes est usé à force de le mélanger? Voici quatre idées de jeux pour titiller l’inventivité des enfants.

Luigi rejoint Mario chez Lego

Lego Si la télé et la console de jeux vidéo ont été les meilleures amies de vos enfants pendant ces deux mois d’été pluvieux, voici de quoi leur faire poser la télécommande et les manettes. Mais pas trop loin.

Lego a complété ses kits dédiés à Super Mario, le célèbre héros des jeux vidéo éponymes, en sortant ce mois-ci plusieurs nouveaux sets de briques dont un tout nouveau avec Luigi, le frère du plombier moustachu.

L’occasion de faire jouer en équipe les enfants, qui peuvent combiner Mario et Luigi sur des parcours qu’ils auront créés en Lego.

Les deux héros, équipés d’un capteur, sont capables de détecter les surfaces sur lesquelles ils sont posés et de lire les codes-barres spécifiques des monstres ou des cases spéciales du jeu. Luigi réagira en tournant de l’œil si vous le posez trop longtemps sur une surface «en feu» (de couleur rouge) et criera sa joie en gagnant des pièces obtenues sur un bloc bonus.

On apprécie l’appel à la créativité pour imaginer des parcours et les réactions adorables des personnages. La possibilité d’utiliser des Lego «de base» pour compléter le jeu est un vrai plus pour ceux qui possèdent déjà des montagnes de briques.

Dommage par contre qu’ils faillent obligatoirement acheter deux kits de base (à 60 euros chacun, prix officiel) pour jouer à deux, avec Mario et Luigi. Mais ça reste évidemment moins cher qu’une console de jeux dernier cri.

Dès 6 ans

Modu, l’ingénieux bloc troué

Modutoys Modu c’est un jeu malin et un investissement de longue durée, pour jouer dès 6 mois et jusqu’à 6 ans.

Imaginez différents blocs troués de part en part et ajoutez-y des taquets. En plaçant deux taquets dans les trous d’un bloc, vous l’attachez à un autre. Vous voilà parti pour construire tout ce qui passe par votre tête, en associant les différentes pièces.

Avec quelques blocs différents, des taquets et des roulettes, les combinaisons sont déjà énormes pour qui a un peu d’imagination.

Pour les tout-petits, vous créez une planche à roulettes sur laquelle vous faites voyager le bambin. Dès qu’il veut se mettre debout, vous lui bâtissez une tour pleine de prises. Et dès qu’il est assez grand, c’est lui qui construira ses jeux ou ses parcours d’obstacles.

Modu, conçu au Danemark, encourage la créativité et se renouvelle sans cesse pour accompagner votre enfant dans son développement, l’inciter à jouer et construire de nouvelles choses.

On adore ce jouet qui se veut écoresponsable, durable et facile à entretenir (un tour par la baignoire si les blocs sont sales… et ils passent même au lave-vaisselle!). Les possibilités de création dépendront directement du nombre de pièce à votre disposition, mais avec un pack de base il est déjà possible de s’amuser pendant longtemps.

Comptez malgré tout plus de 100 euros pour le pack minimum et jusqu’à 250 euros pour le pack comprenant le plus de pièces (une trentaine). L’achat de pièce séparée pour compléter un pack est possible mais relativement coûteux.

Dès 6 mois

Piks, tombera, tombera pas

Oppi Piks est simple à expliquer, mais difficile à maîtriser. Avec des cônes en silicone de tailles différentes et des planchettes de bois, vous allez bâtir des constructions parfois improbables, où l’équilibre sera primordial.

Vous posez par exemple 3 petits cônes puis une planchette. Sur celle-ci vous reproduisez le même schéma mais avec deux grands cônes et un moyen. La planchette part ainsi de travers, mais tient. Et avec un autre étage?

L’idée peut être de réaliser une figure donnée, détaillée sur une carte du jeu, ou bien d’imaginer votre propre structure, voire d’ériger la plus haute tour… sans qu’elle ne tombe évidemment.

Un mode duel impitoyable verra s’affronter deux équipes. Chacune doit poser un étage tour à tour. Celui qui fait tout s’écrouler a perdu.

Jeu français multi-primé, Piks encourage la motricité fine, la créativité, la concentration, la prise de décision et de risques. Il a notamment été conçu en s’inspirant de recherches et de solutions alternatives aux troubles de l’attention et de la concentration. Ce qui n’empêchera pas tout le monde d’y jouer.

Les prix sont plus raisonnables, de 25 à 75 euros, selon le nombre de pièces disponibles dans la boîte.

Dès 3 ans

Une cabane Trigonos

Trigonos On a tous construit des cabanes étant petits. Avec deux chaises et un drap, vous aviez déjà une tente improvisée. Trigonos pousse le concept plus loin et améliore nettement les possibilités avec son jeu de construction, composé de pièces de tissu et en bois.

Le principe est un peu le même que Modu, vous avez des pièces de jonctions, carré ou triangulaire, et des baguettes de différentes longueurs que vous assemblez pour construire une maisonnette, un labyrinthe, ou un château (imagination, on a dit).

Les morceaux de tissu de couleurs ne sont là que pour parachever votre splendide demeure.

C’est ingénieux et l’imagination est à nouveau reine, alors que l’enfant apprendra, presque sans s’en rendre compte, des notions de proportions, de distances, de volumes, d’angles etc. afin de construire un bâtiment qui tient la route et tient tout court.

Ici aussi, différents packs contenant un certain nombre de pièces sont disponibles. Il est possible de racheter des baguettes et des cubes séparément pour compléter votre jeu. Comptez de 90 à 260 euros selon le pack. Pour moins de 30 euros vous obtenez 10 cubes ou 20 baguettes supplémentaires.

Dès 4 ans