Windows 10: comment empêcher la webcam de vous espionner

Il est possible de créer des raccourcis Windows 10 pour accéder directement aux paramètres qui permettent d’activer et désactiver la caméra et le micro de l’ordinateur. wollertz – stock.adobe.com

Le système d’exploitation de Microsoft laisse trop facilement des applications prendre le contrôle de la caméra et du micro de votre PC.

Par défaut, Windows 10 autorise une série d’applications à faire usage de la webcam et du micro de votre ordinateur. Si vous redoutez que certains de ces logiciels trop curieux vous écoutent ou vous observent à votre insu, il est possible de neutraliser complètement la caméra et le microphone de votre PC.

C’est plus conventionnel et tout aussi efficace que le bout de scotch collé sur l’objectif. Et ce n’est pas sorcier dans l’absolu. Il suffit de fureter dans les Paramètres Windows pour tour à tour désactiver et activer les deux périphériques, comme nous vous l’expliquons ci-dessous.

Pour éviter de répéter les mêmes manipulations au fil du temps, il est possible de créer des raccourcis qui vous emmèneront directement dans le bon menu des Paramètres Windows. Nous vous l’expliquons également ci-dessous.

Comment désactiver et activer la webcam dans Windows 10

– Ouvrir les Paramètres Windows en appuyant sur les touches Windows + I

– Cliquer sur Accueil si vous êtes déjà dans un sous-menu des Paramètres Windows

– Cliquer sur Confidentialité

– Cliquer sur Caméra

– Cliquer sur Modifier, sous Autoriser l’accès à la caméra sur cet appareil

– Cliquer sur l’interrupteur bleu, sous Accès à la caméra pour cet appareil, pour activer ou désactiver la webcam

C’est cet interrupteur bleu qui permet de désactiver et d’activer la caméra d’un PC animé par Windows 10. Capture d’écran

Comment créer un raccourci vers les paramètres de la webcam dans Windows 10

– Cliquer avec le bouton droit de la souris sur une zone vide du Bureau

– Cliquer sur Nouveau Raccourci

– Encoder dans la fenêtre Créer un raccourci : ms-settings:privacy-webcam

– Cliquer sur Suivant

– Encoder un nom pour le raccourci

– Cliquer sur Terminer

Pour créer un raccourci Windows 10, il faut cliquer avec le bouton droit de la souris sur une zone vierge du bureau et cliquer sur Nouveau Raccourci. Capture d’écran

Comment désactiver et activer le micro dans Windows 10

– Ouvrir les Paramètres Windows en appuyant sur les touches Windows + I

– Cliquer sur Accueil si vous êtes déjà dans un sous-menu des Paramètres Windows

– Cliquer sur Confidentialité

– Cliquer sur Microphone

– Cliquer sur Modifier, sous Autoriser l’accès au micro sur cet appareil

– Cliquer sur l’interrupteur bleu, sous Accès au micro pour cet appareil, pour activer ou désactiver le micro

Comment créer un raccourci vers les paramètres du micro dans Windows 10

– Cliquer avec le bouton droit de la souris sur une zone vide du Bureau

– Cliquer sur Nouveau Raccourci

– Encoder dans la fenêtre Créer un raccourci: ms-settings:privacy-microphone

– Cliquer sur Suivant

– Encoder un nom pour le raccourci

– Cliquer sur Terminer