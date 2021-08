Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce mardi 24 août 2021.

1.Belgique

Covid: près de 2.000 nouveaux cas par jour en moyenne

Entre le 14 et le 20 août, 1.945 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 2% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour mardi matin. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.168.602 cas d’infection au coronavirus ont été diagnostiqués. + LIRE ICI

Bruxelles veut administrer 16.000 doses par semaine pour combler son retard

La Région bruxelloise s’est fixé l’objectif d’administrer 16.000 premières doses de vaccin contre le coronavirus par semaine dès la rentrée pour rattraper son retard par rapport aux autres Régions. + LIRE ICI

Le GEMS préconise la vaccination obligatoire des profs, coiffeurs et serveurs

Outre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, le GEMS, ce groupe d’experts qui conseille les autorités dans la gestion de la pandémie de coronavirus, recommande aussi de l’imposer aux enseignants, aux coiffeurs et aux serveurs, ressort-il de l’avis qu’il a communiqué en vue du dernier Comité de concertation de vendredi dernier. + LIRE ICI

L’appli CovidSafe lance une nouvelle mise à jour plus simple et plus sécurisée

Coronavirus: une mise à jour a été annoncée mardi pour l’application CovidSafeBE, déjà utilisée par plus de quatre millions de personnes. + LIRE ICI

2. Monde

Covid: nouveau record de décès en Iran avec plus de 700 morts en 24h

La mortalité due au Covid-19 a franchi un nouveau cap mardi en Iran, qui peine à contenir la propagation du virus, avec plus de 700 morts en 24 heures, selon des données officielles. + LIRE ICI

Covid: une 3e dose recommandée pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles en France

La Haute autorité de santé (HAS) française a recommandé mardi une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 à toutes les personnes de 65 ans et plus ainsi qu’à celles présentant des risques de formes graves. + LIRE ICI

Israël: près de 10.000 contaminations au Covid-19 en 24h

Israël a enregistré mardi près de 10.000 (9.831) nouveaux cas de contaminations au SARS-Cov-2 en l’espace de 24 heures, un seuil qui n’avait plus été atteint depuis le mois de janvier, a indiqué le ministère israélien de la Santé. + LIRE ICI