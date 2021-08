My Salinger Year, Rouge, Gunpowder Milkshake, etc.: toutes les sorties cinéma de ce mercredi 25 août

Deux assistantes pour le prix d’une, une usine calamiteuse et des manieuses de flingues: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 25 août. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser: vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

My Salinger Year

Comédie dramatique de Philippe Falardeau. Avec Margaret Qualley, Sigourney Weaver et Douglas Booth. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Le journal d’une assistante apprentie écrivaine dans le New York des années nonante. Entre papotes avec les copains, grands espoirs et désillusions.

Ce qu’on en pense

On a vu plus excitant et surtout plus drôle dans le genre «vis ma vie d’assistante» mais cette chronique d’une année à New York a son petit charme.

Rouge

Thriller de Farid Bentoumi. Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila et Céline Sallette. Durée: 1 h 26.

Ce que ça raconte

Fraîchement engagée dans l’usine chimique où travaille son père depuis 30 ans, Nour découvre un secret industriel qui va la mettre dans un dilemme éthique… et familial.

Ce qu’on en pense

Zita Hanrot et Sami Bouajila se font face avec talent dans ce drame écologique à la fois accessible et engagé.

The Assistant

Drame de Kitty Green. Avec Julia Garner, Matthew Macfadyen et Patrick Wilson. Durée: 1 h 27.

Ce que ça raconte

Bosser avec un grand producteur de divertissement, ce n’est pas aussi cool que prévu constate rapidement Jane, la nouvelle assistante du bonhomme.

Ce qu’on en pense

L’atmosphère rébarbative du début se révèle finalement constructive. Fallait juste faire l’effort de s’intéresser aux déboires de cette jeune assistante, victime désignée d’un patron sournois.

Gunpowder Milkshake

Thriller de Navot Papushado. Avec Karen Gillan, Lena Headey et Angela Bassett. Durée: 1 h 54.

Ce que ça raconte

Sam, tueuse à gages, dérape lors d’une mission. Elle se retrouve alors traquée par une bande de gros bras à l’encéphalogramme plat.

Ce qu’on en pense

Avec leurs flingues et leurs arts martiaux, ces tueuses en imposent. Un bain de sang dans les règles de l’art, avec cerveau facultatif.

