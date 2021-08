Le milieu de terrain bolivien Ramiro Vaca rejoint le Beerschot

La lanterne rouge de la Jupiler Pro League, le Beerschot espère avoir trouvé une solution pour renforcer son entre-jeu.

Le milieu de terrain bolivien Ramiro Vaca Ponce a signé un contrat de trois saisons au Kiel, a annoncé mardi le club anversois. L’international de 22 ans arrive en provenance de la capitale La Paz. Vaca portera le numéro 20 sur son maillot.

«Je suis extrêmement heureux d’être enfin ici», a déclaré le Bolivien de 22 ans. «J’ai hâte d’enfiler mon maillot mauve et de rencontrer tous les supporters dans le stade».

La saison dernière, Vaca a percé au club The Strongest de La Paz. Il a joué 23 matches pour le vice-champion de Bolivie, au cours desquels il a marqué quatre buts et donné 11 passes décisives. Cette saison, il a trouvé le chemin des files à deux reprises et adressés cinq assists en 12 matches. Plus tôt cet été, il a participé avec la Bolivie à la Copa America, où il a été titulaire dans trois des quatre rencontres de son pays. Au total, il compte douze sélections internationales et un but.