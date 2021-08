Denis Brogniart va-t-il bientôt quitter Koh-Lanta?

Denis Brogniart lancera ce soir l’édition «All Stars» célébrant les 20 ans de Koh-Lanta. Le présentateur restera-t-il encore longtemps aux commandes de l’émission emblématique de TFI? Il répond.

Denis Brogniart verra-t-il un jour son flambeau s’éteindre dans Koh-Lanta? L’animateur est présent depuis le tout début de l’émission, en 2001. Initialement voix off dans la première saison, il prend les rennes de la présentation dès l’année suivante, succédant ainsi à Hubert Auriol.

Cela fait donc 20 ans que Denis Brogniart participe à l’aventure Koh-Lanta. Une longévité qui l’a rendu presque indissociable de l’émission. 4 Français sur 10 estiment d’ailleurs que «Koh-Lanta, c’est avant tout Denis Brogniart», selon une enquête publiée par Le Journal du Dimanche.

Après autant d’années, le présentateur compte-t-il bientôt rendre son tablier?

«Aucune lassitude»

Lors d’une rencontre avec la presse dans les bureaux de TF1, Denis Brogniart a été interrogé sur son avenir dans l’émission. «Je n’ai aucune lassitude», a-t-il affirmé, avant de poursuivre: «Je n’ai pas envie de partir pour l’instant. Je n’ai jamais considéré que j’étais indispensable et indéboulonnable. Mais quand on est présent depuis 20 ans, une forme d’habitude s’installe avec les téléspectateurs. Mes patrons sont plutôt contents. Les audiences sont là. Et je montre toujours autant d’envie! C’est ça qui est le plus important.»

S’il n’est pas «lassé», l’animateur a toutefois confié qu’il ne dépasserait pas l’âge de la retraite. Aujourd’hui âgé de 54 ans, cela laisse encore quelques années aux téléspectateurs avant de le voir quitter le programme phare de TF1.

«Une vie extrêmement variée»

Pour justifier sa motivation toujours intacte quant à présenter la même émission depuis 20 ans, Denis Brogniart a évoqué son emploi du temps «extrêmement varié». «L’avantage de ma vie, c’est que quand je finis Koh-Lanta, je fais Nina Warrior, quand j’ai fini Ninja, je fais District Z et quand j’ai fini District, je fais un événement sportif. Et après, j’ai plein d’autres activités d’animation en dehors de la télé. J’ai une vie extrêmement variée avec une liberté énorme que me laisse TF1. Que demander de plus? Garder la santé, il n’y a que ça».

Des déclarations qui ont de quoi rassurer les fans de l’émission. Le flambeau de Denis Brogniart n’est pas encore près de s’éteindre!