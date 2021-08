Meilleurs buteurs (P1): Tadjenant s’offre un hat-trick et la tête du classement

Ce week-end, c’était la reprise du football provincial. Un week-end de reprise où les buteurs y sont allés chacun à son rythme… On fait le point sur les meilleurs buteurs du championnat.

Qui dit nouveau championnat, dit nouveau classement des buteurs. On reprend (presque) les mêmes joueurs et on remet les compteurs à zéro. Sauf que certains ont décidé de ne pas rester très longtemps à zéro…

Lors de la première journée de première provinciale namuroise, Jéssim Tadjenant s’est déjà illustré à trois reprises. Un joli hat-trick qui place d’ores et déjà le Loyersois en tête du classement, avec une longueur d’avance sur un groupe de six joueurs ayant réussi le doublé en ouverture de championnat.

Découvrez ci-dessous le classement complet des buteurs de la P1 namuroise après la première journée de compétition: