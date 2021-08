Non-sélection de Valentine Dumont: la fédération s’excuse!

L’absence dans la sélection olympique du COIB pour Tokyo de la multiple championne et recordwoman de Belgique Valentine Dumont en avait surpris plus d’un.

La jeune étudiante namuroise en médecine avait manqué pour quelques centièmes les minima belges en 200m nage libre notamment, là où d’autres athlètes bénéficiaient de plus de tolérance. Une mise au point surprenante de la FFBN – sous forme de mea culpa – vient d’être publiée par la fédération belge, et apporte enfin un éclairage plus précis: <I>«Nous reconnaissons notre responsabilité dans la non-sélection de Valentine et nous nous en excusons. Lors d’une réunion en cellule sportive, nous avions en effet décidé d’accepter les critères FINA pour la sélection olympique mais nous avons commis une erreur en ne transmettant pas ces critères au Comité Olympique et Interfédéral Belge – COIB Sans cette erreur, Valentine aurait participé aux Jeux olympiques. Nous sommes également désolés de notre manque d’empathie et de communication envers Valentine, son coach et sa famille ces dernières semaines. Nous avons manqué à nos responsabilités et nous en sommes désolés. Nous sommes conscients de nos manquements et allons tout faire pour aider Valentine à atteindre ses prochains objectifs et lui assurer un cadre de travail optimal.» </I> Cela ne remplacera toutefois pas l’expérience d’une olympiade pour la Namuroise de 21 ans qui, invitée par la FINA (fédération internationale) à Tokyo, s’était vue refuser sa participation par le COIB le 2 juillet. Et pour cause. Elle reprendra la compétition fin août à Naples lors de l’International Swimming League, avec une équipe américaine.<