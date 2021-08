Un nouveau magasin dédié aux jeux de société

Julien a ouvert son magasin spécialisé en jeux de société. Les novices tout comme les experts pourront y trouver leur bonheur.

Êtes-vous un disciple des jeux de société? Julien Lacroix, originaire de Couthuin, a ouvert son magasin spécialisé en plein cœur du centre-ville, rue du Coq, à Huy. Une évidence pour le jeune passionné de 30 ans qui ne se prédestinait pas à ouvrir son propre magasin: «J’ai toujours aimé les jeux de société mais j’ai fait des études d’informatique à Don Bosco avant de poursuivre un bachelier en communication.»

Un projet qui n’aurait pas pu voir le jour sans la crise sanitaire. «Avec ma compagne, nous sommes partis un an en Nouvelle-Zélande. Nous avons dû rentrer à cause de la crise sanitaire, se remémore Julien Lacroix. En rentrant, je me suis dit que j’avais envie de travailler dans un domaine qui me plaît plutôt que de vendre des produits que je n’aime pas ou auxquels je ne crois pas. On a eu une véritable opportunité avec ce commerce à Huy car on voulait absolument être dans le centre-ville. C’était ici ou nulle part ailleurs.» Des jeux d’ambiance classique, pour une soirée entre amis, à ceux accessibles à tout âge pour une après-midi en famille, en passant par des jeux de plateau plus complexes, Julien offre un large choix et se veut au goût du jour. Un réassortiment est prévu tous les trois mois pour fidéliser les amateurs et faire venir les curieux.

Initiations et découvertes

En plus des 250 jeux proposés dans son commerce, Julien Lacroix se spécialise également dans les bandes dessinées DC Comics et il est le seul à Huy. L’occasion pour lui de se démarquer de ses concurrents. Mais le jeune entrepreneur va également plus loin. On a trouvé un Hutois qui a de la suite dans les idées et qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin… «Nous programmerons des démonstrations de jeux et des initiations, reprend-il. On envisage de proposer ces moments en journée le samedi ou le dimanche.» Le confinement aura au moins permis de remettre les jeux de société au goût du jour, Julien le sait: «Que ce soit pour les plus petits ou les plus grands, on veut proposer un peu de tout pour que chacun puisse se déconnecter de la télé, des consoles ou de l’ordi. Il est donc possible d’acheter des jeux de société mais aussi des BD, des cartes à collectionner, des romans ou des mangas.» Soirée jeux ou soirée bouquin, il ne vous reste plus qu’à choisir. Et pourquoi pas un jour proposer son propre jeu estampillé «Nouveaux disciples»? «J’ai déjà trois projets sur papier mais il faut compter 10 000€ d’investissement en autoédition. On va d’abord voir si le magasin fonctionne et puis on verra», sourit Julien. L’idée est donc lancée, elle n’a «plus qu’à» se concrétiser. Des amateurs?