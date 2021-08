Adélaïde Charlier va parler climat sur NRJ

Adélaïde Charlier aura une minute au quotidien sur NRJ pour rendre «le climat accessible et sexy». Stéphane De Coster

Le NGroup (Nostalgie, NRJ, Chérie) fait sa rentrée officielle lundi prochain. Voici les nouveautés qui sont annoncées.

La bonne nouvelle est tombée vendredi dernier: Nostalgie a terminé la saison 2020-2021 en tête des audiences radio avec 14,2% de parts de marché. De quoi donner encore plus d’enthousiasme à Marc Vossen, le patron du NGroup (Nostalgie, NRJ, Chérie) pour lancer la rentrée de cette nouvelle saison. Tour d’horizon des nouveautés.

NRJ

La grosse nouveauté de la rentrée pour NRJ, c’est l’arrivée d’Adélaïde Charlier, cofondatrice du mouvement Youth For Climate, qui interviendra du lundi au vendredi dans une capsule intitulée 60 Secondes Climat. Sa mission: «Rendre le climat accessible et sexy», avance Nicolas Fadeur, le boss de NRJ.

Il ne s’agit pas de se donner une bonne conscience ou de surfer sur un effet de mode: le combat environnemental est ancré dans les gênes du NGroup depuis 2014: le groupe est neutre en CO depuis cette date et se fixe comme objectif d’être certifié «zéro carbone» en 2030. 60 Secondes Climat sera décliné en podcast sur NRJPlay dès janvier 2022 en 60 Minutes Climat.

Autre nouveauté, c’est l’arrivée dès le 30/08 du Wake-up Show en télé sur AB3, entre 6 et 9h. Julie Taton, Shalimar, Jerm et Tanguy promettent un réveil dynamique.

Enfin, signalons que le NRJ Music Tour reviendra au Wex de Marche-en-Famenne le 10 octobre prochain.

Nostalgie

La grille est légèrement ajustée, avec notamment un renforcement de la matinale entre 5 et 9h, avec l’arrivée de Sébastien Bay dans la Nosta Family aux côtés d’Ingrid Franssen. Au menu, de nouveaux jeux et Parlez-moi de vous, un rendez-vous quotidien avec une personne qui a un talent caché ou une passion en dehors de son activité professionnelle. Il laisse les commandes du Nosta Club (19h-22h) à Bruno Fernandez, qui devra s’habituer à ce nouvel horaire après 17 ans de matinale. Le mercredi, à 17h30, Julien Sturbois recevra cinq personnalités belges qui évoqueront leurs souvenirs dans Le moment Nostalgie. Il s’agira cette 1re saison d’Adamo, Jean-Charles De Keyser, Michel Lecomte, Axelle Red et Éric-Emmanuel Schmitt.

Le samedi, on notera l’arrivée du DJ liégeois Charles Shillings à 18 h pour deux heures de mix autour des années 80 et 90, avant d’embrayer sur la Soul Party d’Adrian Wickens & DJ Lilo.

Quant à Brice Depasse, autre figure de la station, il fêtera les 20 ans de La Story avec l’édition d’une BD fin octobre. On y reviendra.

Nosta +

Une nouvelle animatrice – Socha – animera la tranche 7h-11h. L’équipe se composera désormais de Socha, Sabine Mathus (11h à midi), Sébastien Bachy (12h-15h) et Martin Jacques (15h-20h).

Chérie

Disponible en DAB + et sur le web, Chérie accueille quatre nouvelles voix (Stéphanie du Bois, François Campos, Leslie Rijmenams et Lucie Delplanque) et de nouveaux rendez-vous (Le Temps de l’Info, A vous de voir, Un mot pour le dire, Inspirons-nous ou L’Instant Web).