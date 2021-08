Les autorités montoises ont commémoré le 107e anniversaire de la Bataille de Mons

Les autorités montoises ont commémoré, lundi après-midi, le 107e anniversaire de la Bataille de Mons.

Plusieurs hommages ont été rendus à divers endroits, notamment sous le porche de l’Hôtel de Ville devant la plaque commémorative britannique, à la place des Martyrs en souvenir des victimes civiles du conflit. Des hommages ont également été rendus à la plaque du Pont-Rail au quai des Anglais à Nimy, à la plaque commémorative de l’ancienne gare d’Obourg, au cimetière militaire de Saint-Symphorien ainsi qu’au monument des Irlandais et au Mémorial Britannique au carrefour de la Bascule à Mons.

La bataille de Mons a opposé le Corps expéditionnaire britannique à la 1ère armée allemande du général Alexander von Kluck le 23 août 1914. Nimy a connu les combats les plus virulents. Les Allemands avaient notamment suivi les Britanniques dans leur retraite et étaient arrivés à Mons, utilisant des civils comme boucliers humains. Les Britanniques et les Allemands se sont également affrontés dans le village d’Hyon, à Jemappes et dans tout le Borinage. À la Bascule, les troupes britanniques vont encore montrer toute leur efficacité. Les Anges de Mons seraient apparus, selon la légende, aux quelque 4.000 soldats du Commonwealth alors encerclés, phénomène qui leur aurait permis de sortir sains et saufs de leur piège.