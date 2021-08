Tosh Van der Sande et Christophe Laporte nouveaux coéquipiers de Wout van Aert chez Jumbo-Visma

Tosh Van der Sande quittera la formation Lotto Soudal pour l’équipe Jumbo-Visma la saison prochaine. Il a signé un contrat de deux ans avec l’équipe néerlandaise.

Van der Sande, 30 ans, fera partie du noyau classique autour de Wout van Aert. «J’ai été très honoré par cet intérêt. Pendant dix ans, j’ai couru pour le Lotto, donc ce sera un changement sérieux. Si une équipe comme l’équipe Jumbo-Visma cherche à entrer en contact, vous ne devez pas hésiter longtemps. C’est la meilleure équipe ou l’une des meilleures équipes du monde. Le cadre et le professionnalisme me plaisent beaucoup», déclare Van der Sande. «Je suis très heureux de rejoindre cette équipe et j’ai hâte d’y être. J’espère pouvoir faire mon chemin dans l’équipe des classiques pour servir Wout van Aert. Je pense que ma valeur ajoutée réside dans mon sang-froid dans les situations de stress, en me positionnant et en roulant à l’avant avec le leader. Ce sont mes principaux atouts. En outre, je veux essayer de devenir un coureur encore meilleur au sein de l’équipe Jumbo-Visma. Compte tenu du cadre, je crois certainement à une progression dans les années à venir.»

Le directeur sportif Merijn Zeeman décrit Van der Sande comme «un coureur très intelligent». «En termes de positionnement, il est également très bon et a beaucoup d’expérience. Nous pouvons utiliser cela dans notre équipe de printemps. S’il a la même forme que cette année, il sera aux côtés de Wout dans les finales et nous en avons besoin. Et cela vaut également pour le train de sprint autour de Dylan Groenewegen. Tosh a fait un très bon travail avec Caleb Ewan. Nous sommes heureux d’avoir pu l’attirer et qu’il apporte cette expérience et cette expertise».

Le Français Christophe Laporte (28 ans) passe également chez Jumbo-Visma pour deux ans. Il quitte Cofidis. Le Néo-Zélandais George Bennett (UAE), l’Allemand Christoph Pfingsten et le Néerlandais Antwan Tolhoek font leurs adieux à Jumbo-Visma.