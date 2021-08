Plusieurs joueurs de l’OM blessés lors du match de la honte

Le match entre Nice et Marseille a dégénéré dimanche soir en Ligue 1, à tel point qu’il n’a jamais repris.

Alors que Nice menait 1-0 face à l’Olympique de Marseille, le match s’est arrêté à la 75e minute pour ne plus jamais reprendre. Les échauffourées ont débuté après un lancer de bouteille de la part du public niçois sur Dimitri Payet. L’international français, excédé car il avait été ciblé toute la rencontre, a rejeté l’objet vers les fans. C’est à partir de ce moment-là que la situation est devenue incontrôlable.

Les ultras ont envahi la pelouse et des coups ont été échangés avec certains joueurs olympiens. L’ancien Brugeois Luan Peres, mais aussi Dimitri Payet et Matteo Guendouzi présentaient d’ailleurs des ecchymoses sur le corps.

Les coups n’ont pas été seulement donnés par les Niçois. Sur une vidéo, on peut voir un adjoint à Jorge Sampaoli frapper un supporter adverse. Le club indique également que Jean-Clair Todibo et Justin Kluivert ont reçu des coups de la part des membres de la sécurité de l’OM.

Après de longues minutes d’arrêt, l’arbitre Benoît Bastien a repris le match mais les Marseillais choisissaient de rester au vestiaire. Le forfait était donc constaté par l’arbitre quand les hommes de Christophe Galtier furent les seuls à être sur le terrain, dans leur surface car la rencontre avait été stoppée sur un corner marseillais. Une scène pour le moins surréaliste.

«On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C’est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas. Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L’arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n’était pas garantie. Sa décision était d’arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d’ordre public, de faire reprendre le match. Ce n’est pas acceptable pour nous, c’est pour cela qu’on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir», a expliqué Pablo Longoria, le président marseillais.

De quoi provoquer l’incompréhension de son homologue niçois, Jean-Pierre Rivère dont les propos font débat sur les réseaux sociaux. «C’est une déception que cela se termine comme ça. Les choses sont assez claires. On a eu des jets de bouteilles d’eau, malheureusement ce qui a mis le feu aux poudres, c’est la réaction des joueurs marseillais de rejeter les bouteilles dans la tribune. La sécurité de Marseille n’a pas à intervenir sur le terrain et à frapper nos joueurs. L’arbitre était hésitant sur la reprise du match, les services de la sécurité lui ont affirmé qu’il n’y avait pas de problèmes. Tout le monde a décidé de reprendre le match, le Préfet, les responsables du service d’ordre. Je n’ai pas très bien compris la décision de nos confrères marseillais de ne pas reprendre. Je suis allé en tribunes, ils m’ont garanti qu’il n’y aurait pas de problème. Tout le monde a dit que tout irait bien. Les Marseillais n’ont pas voulu.»

L’OM risque de perdre le match sur tapis vert même si le club a déjà annoncé son intention de faire appel.

Une chose est sûre, la commission de discipline va s’emparer d’un dossier où les sanctions risquent d’être très lourdes pour sanctionner ce match de la honte.