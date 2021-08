PHOTOS | Un week-end de promenade et de découvertes musicales

La Balade en harmonie de l’ASBL Bucolique était de retour ce week-end. Un concept agrandi mais qui conserve les mêmes valeurs.

Allier nature et culture, c’est l’objectif de l’ASBL Bucolique, qui réitérait sa Balade en harmonie ce week-end à Ferrières. Le concept de cette version agrandie? Une marche de sept kilomètres, ponctuée par quatre concerts dans des lieux insolites. Où quatre microbrasseries étaient également à découvrir. «L’idée, c’est vraiment de regrouper toutes nos valeurs, tout ce qu’on aime. Il y a ce côté festif évidemment, la culture, la musique… Et puis, l’amour de notre région», sourit Jérôme Grosjean, le président de l’ASBL.

Au départ de l’ancien terrain de football de My, les marcheurs se sont enfoncés à travers bois et chemins de campagne vers l’inconnu, l’affiche étant tenue secrète jusqu’à la dernière minute. «On souhaitait dire aux gens: fermez les yeux et faites-nous confiance, on s’occupe de tout. On va vous trouver des lieux et des groupes incroyables.»

Huit artistes sur le week-end dont Saule et Juicy

La première journée, les festivaliers ont ainsi pu (re)découvrir River Into Lake, Tukan, Noé Preszow et le duo féminin Juicy, dans une formule musicale adaptée au cadre bucolique. Et dimanche, ce sont Soror, LO, Saule et Under The Reefs Orchestra qui se sont prêtés au jeu de la rencontre surprise. Une programmation éclectique et 100% belge. «Ce sont des artistes de tous niveaux, de groupes qui démarrent à des musiciens confirmés, précise le président. On souhaite favoriser la scène belge, mais sans se limiter à la région, ni même au national si des opportunités s’offrent à nous.»

L’ASBL a récemment planté un verger communautaire pour compenser son empreinte carbone. Sur tout le festival, l’impact sur l’environnement est limité au maximum: utilisation de gobelets réutilisables, de jetons… mais aussi promotion du circuit court. «En 2018, lors d’une grosse remise en question, on a créé le concept 41.90 (NDLR: un clin d’œil au code postal de Ferrières) qui vise à promouvoir les acteurs locaux dans un rayon de 41,90 km autour de la commune. C’est une manière de retourner à nos valeurs profondes.»

Un principe qui vaut donc aussi pour les bières proposées ce week-end: de la Lupulus de Gouvy à la Super Sanglier de la brasserie Minne, en passant par les Liégeoises Smash et Badjawe. Et parmi les foodtrucks présents sur le parcours, on retrouvait «Kwetu», un glacier artisanal et zéro déchet. «C’est un soutien important pour eux, surtout en cette période. Chaque année, on essaie d’alterner les prestataires pour faire découvrir des choses différentes au public», souligne l’organisateur. Une formule qui a semblé ravir petits et grands tout au long de la balade.

«Revenir avec un rassemblement sur la place en 2022» Interview de Jérôme Grosjean L'organisateur dresse un bilan positif de ce week-end en pleine nature. EdA Jérôme Grosjean, en tant que président de l’ASBL Bucolique, êtes-vous satisfait de ce week-end? Samedi, on affichait complet. Il restait par contre quelques places sur chaque balade la journée de dimanche. Mais on est très contents. On arrivera certainement à 1100 participants sur le week-end et on s’était de toute façon dit qu’on se limiterait à 1200, en accord avec la Commune. Difficile d’organiser un festival en respectant les mesures sanitaires? Au niveau logistique effectivement certaines choses sont imposées. On a privilégié cette année une balade sur des passages larges et des concerts dans les champs pour disperser le public. L’impact du Covid, c’est surtout sur la main-d’œuvre et le temps, car on a besoin de plus de serveurs pour le service à table. L’objectif était que les gens se déplacent le moins possible et donc portent le masque le moins possible aussi. Et pour l’année prochaine? On voudrait revenir avec le même concept, mais avec un rassemblement sur la place de Ferrières à la fin. Ici, les groupes reviennent sur le parking après la balade, et rentrent directement chez eux. Le côté festif nous tient vraiment à cœur. On est un groupe d’amis, donc la motivation première, c’est de se retrouver. On croise les doigts!

Noé Preszow «déstabilisé» L'artiste bruxellois a proposé une version acoustique de son album «À nous», sorti en avril dernier. EdA En pleine tournée rock actuellement, le chanteur bruxellois Noé Preszow a livré ce samedi une prestation acoustique plus adaptée au cadre de la Balade en harmonie. Et à l’état de fatigue des promeneurs alors à leur troisième étape sur le quatre que comptait le parcours dessiné à My. «C’est particulier de revenir à quelque chose de plus doux ici. Mais j’adore ce genre de paysage, je m’y sens bien. Il y a une forme de pureté et de proximité», confie l’artiste. Et si le public ne sait pas à quoi s’attendre en arrivant devant la scène, les artistes se trouvent eux aussi dans le flou. «Je mentirais si je disais que c’était le concert le plus confortable de ma vie. C’est déstabilisant, mais ça en vaut la peine, assure le musicien. Et puis, même si les gens ne sont pas là pour moi, on est raccord dans le fait de partager ce décor, ces paysages. C’est le pont qui existe entre nous.»