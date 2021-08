Covid: ce qu’il faut savoir ce dimanche en Belgique et dans le monde

Israël a lancé dimanche une campagne de tests sérologiques anticoronavirus pour les enfants de trois ans et plus. AFP

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce dimanche 22 août 2021.

1. En Belgique

La Foire du Midi 2021: «Environ 90% des forains sont satisfaits»

Les forains bruxellois sont globalement satisfaits du déroulement de la Foire du Midi 2021, qui se terminait dimanche. Cette édition a été un succès, selon eux. + LIRE ICI

2. Dans le monde

Jeux paralympiques 2020: des mesures sanitaires renforcées par les organisateurs

Les mesures sanitaires prises aux Jeux paralympiques de Tokyo, qu’il s’agisse de la fréquence des tests Covid ou des restrictions de déplacement, vont être renforcées face à la vague record d’infections au Japon, ont annoncé les organisateurs dimanche à deux jours de la cérémonie d’ouverture. Les Jeux doivent se dérouler du 24 août au 5 septembre. Trente-deux athlètes paralympiques belges doivent y prendre part. + LIRE ICI

Israël lance une campagne de tests pour les enfants dès 3 ans

Israël a lancé dimanche une campagne de tests sérologiques anticoronavirus pour les enfants de trois ans et plus afin d’étudier les anticorps développés par les jeunes non vaccinés à la veille de la rentrée scolaire. + LIRE ICI

Le révérend Jesse Jackson, atteint du Covid, hospitalisé

Le révérend Jesse Jackson, pasteur et militant emblématique des droits civiques aux États-Unis, a été hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19, bien que vacciné, ont anoncé samedi ses représentants. + LIRE ICI