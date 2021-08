Dans un match complètement fou, Bruges s’impose méritoirement et rejoint Eupen en tête du championnat

Les champions de Belgique en titre se sont imposés pour la première fois à domicile cette saison face à la lanterne rouge, le Beerschot.

Dimanche soir, le FC Bruges a remporté son match contre le Beerschot dans le cadre de la 5e journée de Jupiler Pro League, 3-2. Le Club, qui revient désormais en tête de la Pro League avec Eupen, a pu compter sur des buts de Balanta (4e), De Ketelaere (30e) et Persyn (55e) pour assurer sa victoire tandis que Dom (37e) et Van den Bergh (76e) ont marqué pour le compte du Beerschot.

Les Brugeois n’ont pas attendu longtemps pour trouver la faille chez leurs adversaires anversois: dès les premières minutes, Balanta reprenait victorieusement un corner tendu de Vormer au premier poteau pour permettre à son club de faire la course en tête (1-0, 4e). Tandis que le Beerschot peinait à se montrer, De Ketelaere parvenait ensuite à se faufiler entre les défenseurs centraux adverses et était parfaitement servi par Lang en profondeur, de sorte qu’il n’avait plus qu’à contourner Vanhamel pour faire le break côté brugeois (2-0, 30e).

Les Anversois ne s’avouaient pas vaincus pour autant et Dom, parti du milieu de terrain sans être inquiété par l’opposition, relançait le suspense en envoyant une frappe sèche dans la lucarne d’un Mignolet impuissant (2-1, 37e). Peu après, Frans écopait néanmoins de sa deuxième carte jaune du match et laissait ses coéquipiers à 10, quelques instants avant le retour aux vestiaires (45e+1).

En début de deuxième mi-temps, Vormer s’illustrait à deux reprises, d’abord en léchant le poteau sur un coup franc botté à la limite de la surface (47e) puis en frappant à nouveau juste à côté du but de Vanhamel après une action dangereuse de Noa Lang (52e). Dans ce temps fort brugeois, Persyn recevait aux 16 mètres un ballon repoussé par la défense anversoise et fusillait le gardien d’une demi-volée pour conforter l’avance des Blauw en Zwart (3-1, 55e).

Alors que le match semblait plié, Nsoki allait également être exclu, sanctionné d’une deuxième carte jaune après un tacle appuyé près de sa surface (75e), équilibrant ainsi les échanges. Sur le coup franc consécutif, Van den Bergh marquait le but de l’espoir d’un geste acrobatique sur un service habile d’Holzhauzer (3-2, 76e). Dans une fin de match débridée à 10 contre 10, le Beerschot ne parvenait néanmoins pas à se créer d’autre occasion franche et devait accepter la défaite après une partie mouvementée.

Les Brugeois partagent temporairement la première place du classement avec Eupen (11 points sur 15) en attendant le résultat de l’Union Saint-Gilloise à Malines, dimanche soir. Le Beerschot, en difficulté, n’a obtenu qu’1 point lors de ses 5 premières rencontres et occupe la dernière place.