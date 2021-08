Suivez Zulte-Charleroi (0-1) en direct commenté dès 16h, Zaroury ouvre le score sur une grossière erreur de la défense de Zulte

Charleroi se déplace à Zulte-Waregem, ce dimanche, avec la ferme intention de ne pas s’enliser dans le ventre mou du classement.

Victimes de coups directs, Andreou et Van Cleemput étaient incertains et ne figurent pas dans le onze. «On ne prendra aucun risque. Un joueur doit être à 100% pour ne pas devoir calculer», avait prévenu Still. Tchatchoua et Wainski reçoivent leur chance alors que Nicholson est bel et bien titulaire

Du côté de Zulte, Govea a réintégré le groupe la semaine dernière mais ne sera pas titulaire. «Charleroi est une très bonne équipe mais on se doit de gagner», a déclaré Francky Dury.