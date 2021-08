Victoire finale de Tobias Halland Johannessen malgré un grand numéro de Carlos Rodriguez au Tour de l’Avenir

Tobias Halland Johannessen (Uno-X Dare Development Team) a remporté la 57e édition du Tour de l’Avenir cycliste réservé aux coureurs de moins de 23 ans (Coupe des Nations Espoirs).

L’Espagnol Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), 20 ans, a remporté la 9e et dernière étape 151,6 km sur un parcours montagneux entre la Toussuire et le Col du Petit Saint-Bernard. L’Allemand Georg Steinhauser a pris la 2e place de l’étape et l’Italien Filippo Zana la 3e . Johannessen a franchi la ligne d’arrivée en 4e position devant le Néerlandais Gijs Leemreize.

Leader avec 2:24 sur Rodriguez au départ de l’étape, le Norvégien de 21 ans a conservé de justesse le maillot jaune qu’il avait endossé après sa victoire dans la 7e étape vendredi. Il s’impose au final avec 7 secondes d’avance sur Rodriguez. Zana prend la 3e place à 2:05.

Passé en tête au sommet du Col de l’Iseran (HC) à un peu moins de 70 km de l’arrivée, le porteur du maillot à pois a poursuivi seul dans la descente. Deuxième du général, il a abordé les 25 km de l’ultime col (hors-ctagéorie à 5% de moyenne) où était jugée l’arrivée avec plus d’une minute trente d’avance sur le groupe du maillot jaune. Il n’a cessé de creuser l’écart pour aller chercher un magnifique succès d’étape auquel il n’aura pas manqué beaucoup pour imposer au classement final.

Tobias Halland Johannessen succède au palmarès à son compatriote Tobias Foss, lauréat en 2019. Les deux derniers vainqueurs du Tour de France, le Colombien Egan Bernal et le Slovène Tadej Pogacar s’étaient imposés dans ce Tour de l’Avenir respectivement en 2017 et en 2018. La course n’avait pas été disputée l’an dernier en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.