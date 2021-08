Lukaku s’improvise comme gardien à l’entrainement et le résultat est loin d’être mauvais

Après Courtois, Mignolet, Selz et Casteels, vient-on de trouver notre nouveau gardien de but en équipe nationale? Rien n’est moins sûr...

Pfaff, Preud’Homme, plus récemment Mignolet et Courtois: la Belgique est une terre à gardiens de but. Maintenant, on vous avoue que voir Romelu Lukaku peut surprendre. Le nouveau buteur de Chelsea, qui a fait son retour le club pour la modique somme de 115M d’euro, s’est amusé entre les perches le temps d’un court moment à l’entrainement. Doué ballon au pied, le colosse de 28 ans a par ailleurs montré toutes ses qualités en tant que dernier rempart. Celui qui espère commencer sa nouvelle histoire avec le club anglais face à Arsenal sera-t-il titulaire en lieu et place d’Edouard Mendy? Il n’y a qu’un pas qu’on ne voudrait pas franchir…