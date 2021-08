Alexis De Sart prêté une saison à OHL par l’Antwerp

De Sart a joué quelques minutes lors des deux premiers matches de championnat avec l’Antwerp cette saison, contre Malines et Courtrai, mais n’a pas participé aux trois suivants. Photo News

Alexis De Sart poursuit sa carrière cette saison à Oud-Heverlee Louvain. Le milieu de terrain arrive du club de l’Antwerp sous forme de location. Le contrat comprend une option d’achat, a confirmé le club louvaniste de Jupiler Pro League, dimanche. Le joueur est sous contrat avec l’Antwerp jusqu’en juin 2024.

De Sart, 24 ans, retrouve dans son nouveau club l’entraîneur Marc Brys avec qui il a travaillé à Saint-Trond.

De Sart a joué quelques minutes lors des deux premiers matches de championnat avec l’Antwerp cette saison, contre Malines et Courtrai, mais n’a pas participé aux trois suivants. La saison dernière, il a peu joué en raison de nombreuses blessures. Lors de sa première saison avec l’Antwerp, en 2019-2020, De Sart était titulaire et a eu une grande part dans la victoire du Great Old en Coupe.

Entre début 2016 et l’été 2019, le milieu de terrain a joué au football pour Saint-Trond. Le frère de Julien De Sart (Courtrai) avait évolué auparavant au Standard.

«Alexis De Sart, malgré son jeune âge, compte déjà 125 matches au compteur en Jupiler Pro League. Il connaît le football belge, peut être déployé immédiatement et nous offre des options supplémentaires au milieu de terrain grâce à ses capacités de course. Nous nous réjouissons d’un excellent partenariat avec Alexis», a déclaré Wim De Corte, directeur technique de OHL.