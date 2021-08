VIDÉO | Décès de Don Everly, star des fifties et légende des sixties

Sept ans après son frère Phil, Don Everly du duo rock américain Everly Brothers est décédé samedi. Don avait 84 ans.

Sa famille a partagé un message sur Instagram: « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès d’Isaac Donald Everly. Il laisse dans le deuil sa femme, sa mère, quatre enfants et six petits-enfants.»

Les deux frères ont eu plusieurs tubes à la fin des années cinquante, au début des années soixante, tels que «Wake Up Little Susie», «Bye Bye Love», «When Will I Be Loved», «All I Have to Do Is Dream», «Crying in the rain», «Love hurts», «Til I kissed you» et «So said».

Les Everly Brothers ont influencé des groupes bien connus tels que les Beatles, les Hollies et les Beach Boys.

Phil Everly est décédé en 2014 à l’âge de 74 ans.