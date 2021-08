Redoutable guerre de gangs, impossible de s’arrêter de boire… 4 étonnantes histoires judiciaires

Pour se venger, des gangs sont prêts à tout; Ils ne peuvent s'empêcher de rigoler au tribunal… 4 histoires judiciaires surprenantes survenues cette semaine en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal.

S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins.

Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux mais aussi des tranches de vie.

1. Guerre de gangs à coups de machette

Le territoire et la clientèle sont rarement matières à plaisanterie dans le milieu de la drogue. Et quand le membre d’un gang se voit attaqué au couteau et à la batte de baseball par un concurrent, la riposte ne se fait guère attendre. Il n’a pas fallu 10 jours pour qu’un revendeur du clan adverse soit agressé sauvagement à coups de machette à Dinant.

Les prévenus risquent entre 4 et 12 ans de prison ferme.

2. On essaye de le cambrioler deux fois en deux jours

Parmi les cinq jeunes hommes qui ont comparu au tribunal correctionnel de Charleroi ce jeudi, il y avait Ramzi et Sofiane. Et ils n’ont pas fait preuve de beaucoup de maturité. Malgré la gravité des faits que le parquet leur reproche (on parle de deux tentatives de vol avec violence et avec effraction, le tout dans le cadre d’une association de malfaiteurs), les deux prévenus, nés en 1998 et en 2000, n’ont pas pu s’empêcher de rigoler entre eux.

Ce qui démontre le peu de respect qu’ils ont pour la justice mais aussi un certain goût du risque, car leur attitude n’a pas dû être appréciée par le tribunal.

4. Devant le tribunal, le prévenu a un mal fou à s’engager à ne plus boire

Un couple s’est installé sur les bancs du public, discrètement, comme s’il voulait se cacher. Appelé à la barre par le juge Nazé, l’homme, âgé de 48 ans, n’en a pas mené large. Prévenu de violences conjugales sous l’influence de l’alcool, le prévenu ne veut pas se priver de l’alcool festif avec ses amis. Et il a pris un ton goguenard pour répondre aux questions du juge. Ton qui n’a pas plu au juge qui lui a remonté les bretelles.