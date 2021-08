Marche, balade, spectacle… quelles activités au programme en Brabant wallon?

Plusieurs activités culturelles auront lieu ces prochaines semaines en Brabant wallon. Voici un petit aperçu des possibilités.

Spectacle & concerts

«La Vallée secrète» à Villers-la-Ville

Chaque soir, du 21 août au 26 septembre, l’abbaye de Villers-la-Ville accueille le plus grand spectacle en plein air du pays. Le spectacle «La Vallée secrète» évoquera l’âge d’or de ces lieux séculaires au cours d’une promenade nocturne totalement scénarisée. Cette création a pour objectif d’offrir une activité culturelle insolite, exceptionnelle et en toute sécurité sanitaire. Il s’agit d’une véritable expérience immersive au travers d’un parcours-spectacle mêlant artistes et vidéo-mapping. Le spectacle dure 90 minutes et est disponible en français et néerlandais. Le tarif est de 15€, 10€ pour les groupes à partir de 10 personnes et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Rue de l’Abbaye 55, à Villers-la-Ville. www.villers.be/fr/vallee-secrete.

Kiosque Musical à Braine-le-Château

L’Association Braine Culture (ABC) invite les amoureux de la musique au Parc du Bailli afin d’assister, le samedi 21 août de 13 h à 20 h, au Kiosque musical, soit une série de concerts mêlant divers genres, de la soul en passant par le classique. Le tarif est de 5€ par concert, mais il est aussi possible de prendre un pass complet à 25€.

Grand-place 20, 1440 Braine-le-Château. Réservations: www.braine-le-chateau.be/agenda/kiosque-musical.

JOURNÉES SPÉCIALES

Place aux artistes à Court-Saint-Étienne

Le week-end sera animé dans la commune stéphanoise. Durant deux jours, plusieurs artistes vont se succéder sur la scène de la place des Déportés lors d’un mini-festival où les spectateurs pourront danser grâce à la présence de musiciens comme The Humphreys, se divertir avec de nombreuses pièces de théâtre et spectacles de danse ou encore rigoler avec un spectacle de cirque. Un événement tout public. Certains événements sont accessibles gratuitement mais toujours sur réservation. Pour le reste, le tarif est de 5€ par personne pour un jour et 15€ pour les familles, 8 et 20€ pour deux jours. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Réservation en ligne, par mail à reservation@ccbw.be ou par téléphone au 010 62 10 30.www.ccbw.be.

Roller Bike Parade à Wavre

Pour les amoureux des véhicules à roues qui avancent grâce à la force des muscles ou de l’électricité, l’AG Roller Bike Parade est de retour à Wavre, le dimanche 22 août à partir de 15 h 30. Pendant 3 h, les rues du chef-lieu de la province seront envahies par des rollers, skates, trottinettes, vélos et autres pour admirer le patrimoine culturel de la ville. Pour accompagner le tour, deux DJ’s seront présents sur des pick-up spécialement équipés d’une installation son et lumière. Pour les débutants comme les confirmés, entre amis, en famille, ou seul, la parade est ouverte à tous. Le départ de la parade est donné à la place Cardinal Mercier. Inscription obligatoire via le Google Docs sur le site de l’événement ou directement sur place. Gratuit.

www.agrollerbikeparade.be.

BALADE ET MARCHE

Balade poétique à Tubize

Ce samedi 21 août à 15 h, le Centre culturel de Tubize organise une marche guidée et commentée de 4 kilomètres mêlant une découverte hybride du parcours tubizien «L’Art dans ma ville» et une partie de la «Kunst Route(s) des Arts», mêlant cultures flamande et wallonne. Des rues du centre de Tubize aux bords de la Senne, les participants découvriront en chemin, durant deux heures, une série d’œuvres d’art exposées dans l’espace public. En plus des commentaires des guides maison, Clémence et Sylvia, l’auteur Maxime Coton proposera quelques interventions autour de son recueil «Au dos des nuits». Le départ aura lieu au Centre culturel de Tubize. Un nombre de places limité de 20 est disponible.

Réservation via www.tubizeculture.be ou au 02 355 98 95.

Marche Adeps à Rebecq

L’Adeps propose une marche dans les rues de Rebecq le 22 août. Pour ce dimanche, c’est à la Salle communale de Wisbecq que débutera la marche. À partir de 8 h, les randonneurs auront l’opportunité de suivre des parcours de 5, 10, 15 ou 20 kilomètres. La participation pour la marche est libre et gratuite.

Salle communale de Wisbecq, rue Bruyère, Rebecq. www.sport-adeps.be.