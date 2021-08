FEB, UCM, SNI: les premières réactions après le Codeco

Le Comité de concertation a approuvé la phase 4 du «Plan été» ce vendredi. Les assouplissements sont confirmés, sauf à Bruxelles. Voici les premières réactions.

FEB: des perspectives positives pour la rentrée

Après la levée de l’obligation de télétravail en juin, le comité de concertation supprime la référence au télétravail dans l’arrêté ministériel. Le télétravail restera néanmoins recommandé sur le territoire bruxellois. L’appel aux entreprises de donner une place appropriée au télétravail est une bonne chose selon la FEB, qui a réagi vendredi aux nouvelles décisions du comité de concertation.

«Cette décision tombe au bon moment. La FEB organisera la première conférence nationale sur le télétravail ce jeudi 26 où les «do’s» and «don’t» sur le télétravail seront partagés avec plus de 1;000 participants liés au secteur des ressources humaines», souligne l’organisation patronale.

«Les entreprises retrouvent la liberté d’organiser le travail en fonction de leur culture d’entreprise, de leur secteur et des fonctions. Ceci est une bonne chose dans le cadre du redressement économique qui est en train de se réaliser. La poursuite de la campagne de vaccination, surtout à Bruxelles, est également cruciale pour le redressement de notre pays. Le vaccin sauve, le virus tue», a rajouté Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB.

UCM: «De nouveaux pas vers la liberté»

L’UCM se réjouit des décisions prises par le comité de concertation. «Il garde le cap d’un retour progressif à la vie normale et à l’exercice de nos libertés de circuler, de se réunir et surtout de travailler. L’’horeca en particulier bénéficie de nouveaux assouplissements. Le secteur événementiel et le monde de la nuit peuvent reprendre espoir grâce à la mise en œuvre, qu’on espère temporaire, du pass sanitaire, ainsi que la perspective de réouverture complète au 1er octobre», a réagi l’UCM à l’issue du comité de concertation de vendredi.

«Le taux de vaccination n’est pas encore suffisant pour permettre la levée de l’ensemble des restrictions. Le comité de concertation poursuit néanmoins le déconfinement, avec un délai regrettable mais compréhensible pour Bruxelles. Il assouplit certaines règles sanitaires qui entravent l’activité économique et donne des perspectives rapprochées aux derniers secteurs où le travail n’est pratiquement pas possible», poursuit l’UCM.

L’organisation d’indépendants francophone salue toutefois les avancées du comité de concertation.

L’UCM tire toutefois la sonnette d’alarme concernant la situation des indépendants et demande la prolongation des mesures de protection au moins jusqu’à la fin de l’année (droit passerelle de reprise, moratoire de fait sur les faillites, facilités de paiement?) afin d’éviter un «tsunami de faillites».

SNI: inquiétudes pour Bruxelles

Le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) est satisfait des nouveaux assouplissements pris par le comité de concertation mais émet des inquiétudes pour Bruxelles.

«Beaucoup d’indépendants ont encore des chiffres d’affaires en berne. Des mesures d’accompagnement seront dès lors toujours nécessaires?. Le SNI émet enfin de fortes craintes pour la Région Bruxelloise.?Les autorités bruxelloises doivent ‘se bouger’ Nous ne pouvons courir le risque d’une discrimination de fait pour les acteurs économiques bruxellois en raison d’un retard dans la vaccination?!», estime le SNI.

Le SNI estime toutefois que les décisions sont une bonne nouvelle pour l’horeca. «C’est une bonne nouvelle de voir notamment l’horeca reprendre ‘normalement’ ou d’entendre la perspective de réouverture pour les discothèques et le monde de la nuit au 1er octobre».

Le SNI pointe le doigt sur la Région bruxelloise. «Il faut absolument??que les autorités de la capitale prennent sérieusement les choses en main. Beaucoup d’indépendants bruxellois, notamment dans l’hypercentre ou les quartiers européens ou dans ceux de bureau, sont déjà très fortement touchés par les conséquences de la crise (télétravail, absence des touristes?). Il est inconcevable que les acteurs économiques bruxellois soient en plus discriminés de fait par rapport à leurs collègues flamands et wallons en raison d’un retard dans la vaccination?!?», conclue le SNI.