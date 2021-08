Charleroi: l’heure des premières incertitudes avant Zulte

Pour la première fois de la saison, Edward Still doit faire face à certaines incertitudes en prévision du déplacement à Zulte-Waregem.

Victimes de coups directs contre l’Antwerp vendredi dernier ou en début de semaine à l’entraînement, Stelios Andreou et Jules Van Cleemput sont incertains pour le déplacement au stade Arc-en-ciel ce dimanche (16h). "Pour Stelios, on ne dispose pas encore du verdict final et on ne prendra aucun risque", commente l’entraîneur Edward Still. Le défenseur chypriote a en tout cas participé à la séance du jour mais ne serait pas encore à 100%. "On verra son évolution. Un joueur doit avoir confiance en son corps pour jouer sans calculer."

Pour autant, l’approche du match ne sera pas différente après trois partages consécutifs qui n’ont pas vraiment récompensé le bon contenu des matchs. "Le noyau est en train de se construire pour qu’en cas d’absence, d’autres solutions existent et soient opérationnelles. Le meilleur exemple, c’est Ilaimaharitra. Il était le meilleur de l’équipe au moment où il s’est blessé, puis Zorgane l’a remplacé et a énormément apporté. Il a saisi cette opportunité. Si on doit lancer des jeunes, on le fera. Ils ne sont pas dans le noyau pour rien." On pense à Wasinski en cas de forfait d’Andreou, ou à Tchatchoua côté droit si Van Cleemput est trop juste, dimanche.

Cette semaine, Nicholson a été un peu malade et Gholizadeh a en partie été ménagé, a aussi annoncé Still. Ce qui ne l’inquiète pas outre mesure malgré un déplacement délicat chez une équipe qui sort d’une lourde défaite contre le FC Bruges. "Le déplacement à Zulte est l’un des plus périlleux de la saison. Ce sera un défi physique, il faudra y aller comme des bonhommes, mais on a bien préparé ce match et tenté d’anticiper les différents scénarii possibles."

La sélection sera communiquée ce samedi après le dernier entraînement.