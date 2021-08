Lambil: «Cauvin, c’était une bête de BD»

Raoul Cauvin et Willy Lambil, un duo mythique du Neuvième Art. Près de 50 ans de collaboration au compteur, soixante albums des Tuniques Bleues et sept Pauvre Lampil: c’est peu dire que les deux moustachus (ce qui leur vaut d’être confondus, certains journaux illustrant leur article sur le décès de Raoul Cauvin avec la photo de… Lambil) ont contribué aux belles heures du Journal Spirou et des Éditions Dupuis, plus largement de la BD franco-belge.

Prenant possession de la guerre de Sécession, univers fertile, héroïque et humoristique; les deux auteurs se faisaient parfois, c’était connu, la guerre froide, la moue, à l’image de leurs deux héros inénarrables, Blutch et Chesterfield.

Mais la richesse de ce qui est l’une des plus longues collaborations que le Neuvième Art ait connues a toujours pris le dessus. «Moi qui suis mauvais pour imaginer des récits, j’ai eu de la chance d’avoir un scénariste aussi prolifique et de qualité, témoigne Willy Lambil qui, depuis son domicile falisollois, redoutait la nouvelle du décès de son ami. Nous nous étions rabibochés il y a peu: ce qui nous a parfois séparés ne faisait pas le poids face à tous les bons souvenirs. J’ai repris contact avec lui en lui envoyant un simple mot: “courage”. J’étais démuni par rapport à ce qui lui arrivait. Dans les conversations qui ont suivi, j’ai essayé d’être léger, de le divertir, de ne pas parler des choses tristes.»

Au début des années 70, Willy n’était pas le dessinateur initial des Tuniques Bleues. S’il a repris la bride de cette locomotive des éditions marcinelloises, c’est à la suite d’un drame: la mort accidentelle de Louis Salvérius, son ami. «J’ai terminé l’album qu’il avait presque fini (Outlaw) pour sa famille, mais je n’y ai pas cru tout de suite.»

Pourtant l’alchimie avec Cauvin était déjà là. «Plus de cinquante ans, vous imaginez? Le tout sans se voir beaucoup, au fond, chacun chez soi faisant sa partie du boulot. Nous nous rencontrions le plus souvent au bureau de Dupuis. À l’origine, je crois que Raoul voulait dessiner mais, je ne sais plus pour quelle raison, il n’a pas persévéré. En tout cas, ça se ressentait dans les scénarii qu’il me faisait parvenir. Il n’y avait jamais de texte descriptif, tout était à l’état de croquis, à la Reiser. D’un trait, je comprenais tout de suite ce qu’il voulait me faire dessiner. Maurice Rosy, le directeur artistique de Dupuis (également scénariste pour Tif et Tondu, notament), avait dit de moi que j’étais une bête de BD, mais Cauvin l’était tout autant au scénario!»

S’il n’a jamais relu ses albums, «par peur d’y découvrir des horreurs», le 34e album des Tuniques Bleues, Vertes années, reste un coup de foudre pour Lambil. «Ce n’était pas le préféré de Raoul mais je trouve qu’on ne l’avait pas mal réussi!»

En tout cas, le 64e album, le dernier sur scénario de Cauvin intitulé «Où est donc Arabesque?», paraîtra dans quelques semaines. Il y est question de la disparition du fidèle destrier de Blutch, éternel candidat à la désertion. «C’est du Cauvin, avec son humour, ses manies.» Un bel album posthume.

L’album suivant est, lui, bien engagé, sous la direction du scénariste breton Kris. «Nous ne nous sommes pas encore rencontrés, si ce n’est par Internet, mais je n’aime pas beaucoup cette technologie. Je vais lui sonner une fois. En tout cas, Kris semble avoir étudié toute la collection et s’inscrit dans la lignée de Raoul. Il répète certaines de ses manies tout en mettant sa patte. Toujours en gardant le contexte historique cher à Cauvin. Pour dessiner cet album, plus complexe que d’habitude, il m’a fallu le temps de faire connaissance avec Kris et sa méthode.»