Comité de concertation du 20 août 2021: vers de nouveaux assouplissements

À 14h, les membres de Comité de concertation se réunissent pour examiner l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique.

Le Comité de concertation de ce vendredi devrait approuver certains assouplissements, malgré la hausse des contaminations enregistrée ces dernières semaines et les tours de vis opérés dans des pays voisins cet été.

Une conférence de presse suivra la réunion de 14h.

Que peut-on attendre de ce nouveau Codeco? Notamment l’activation de la phase 4 du «Plan été», sauf peut-être dans la Région bruxelloise, à la traîne au niveau de la vaccination. Seulement 60% de la population adulte a été vaccinée.

Il n’est pas impensable que des mesures différenciées soient prises, pour la Flandre et la Wallonie d’un côté, pour Bruxelles de l’autre. C’est déjà, en pratique, cette formule qui a été choisie cette semaine pour la rentrée scolaire.

Activation de la phase 4?

La phase 4 du «Plan été» doit entrer en vigueur le 1er septembre. Les objectifs chiffrés – 70% d’adultes vaccinés et un seuil de 500 patients en soins intensifs – sont largement atteints. Dès lors, le Codeco devrait activer cette quatrième phase.

Celle-ci prévoit des adaptations pour les événements à l’intérieur et à l’extérieur, la levée des restrictions pour les camps, pour les services du culte, les mariages et les funérailles, pour les marchés, foires, brocantes et marchés aux puces non professionnels et les braderies.

Les jauges pour les événements pourraient être revues à la hausse, a priori de 3.000 à 5.000 à l’intérieur et de 5.000 à 10.000 à l’extérieur. La «bulle de 8» au domicile des citoyens pourrait aussi sauter.

Décision prise dans les écoles et les universités

Côté francophone, les acteurs de l’enseignement se sont déjà entendus mardi, le Codeco validera plus que probablement leurs décisions. Dans les grandes lignes, ce sont des règles similaires à l’Horeca qui priment en Wallonie: pas de masque pour les élèves dans le fondamental, un masque pour les élèves du secondaire et les adultes lors des contacts lorsqu’ils sont en déplacement ou en dehors de leur classe. À Bruxelles, par contre, le masque reste aussi obligatoire en classe pour les adultes (sauf dans le maternel) et les élèves du secondaire.

Dans l’enseignement supérieur, les universités et hautes-écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les établissements flamands auront la possibilité d’organiser les cours totalement en présentiel dès la rentrée académique, avec le port du masque à l’intérieur.

Quid des restrictions dans l’Horeca?

Les restrictions qui pèsent sur l’Horeca, les boîtes de nuit, l’événementiel, les mariages vont-elles être levées?

L’élargissement du nombre de personnes à table (8) ou la fin des heures de fermeture entre 1 h et 5 h du matin pourraient être décidés dans l’Horeca, par exemple. Et des décisions différentes en fonction des Régions ne sont pas à exclure.

Le secteur des boîtes de nuit, fermées depuis le début de la crise, attend également un signal du Codeco. Leur ouverture pourrait bien être conditionnée à l’utilisation du Covid Safe Ticket, ou devoir attendre le 1er octobre sans ce pass.

Covid Safe Ticket

L’utilisation de ce pass sanitaire, en vigueur depuis le 13 août pour les événements de plus de 1.500 personnes, sera-t-elle élargie? Dans le monde de la culture, le sujet ne fait pas l’unanimité. Plusieurs associations représentatives du secteur ont plaidé mercredi pour maintenir un caractère optionnel et limité dans le temps du dispositif.

La date à laquelle il est censé prendre fin, le 30 septembre, sera probablement postposée. Le Codeco décidera vraisemblablement de revoir les jauges à la baisse, reste à savoir dans quelle mesure. La DH avançait ce jeudi un seuil de 200 personnes à l’intérieur et 400 à l’extérieur.